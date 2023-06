Karely Ruiz enciende la polémica con una publicación que podría hacer que cierren su cuenta de Instagram

El tiempo pasa y Karely Ruiz sigue haciendo crecer su cuenta de Instagram a punta de contenido e interacción con sus fans. La regiomontana ya acumula 9.2 millones de seguidores. Su perfil sigue promocionando su cuenta de OnlyFans y las publicaciones no dejan de ser polémicas.

Una foto publicada en su Instagram, de sus más recientes posteos, encendió la polémica entre quienes la siguen. En los comentarios, decenas de personas discutieron de manera efusiva por lo que la regiomontana mostró.

Como suele hacerlo eventualmente, Karely Ruiz vistió un traje enterizo que tapa sus partes íntimas. Sin embargo, al ser de tela transparente, la modelo de OnlyFans deja muy poco a la imaginación.

“Con todo respeto, se que a ella no le importan los comentarios, pero antes me agradaba mucho. Ahora en lo personal me da cosa. Sinceramente no tengo nada en contra de las chicas que se toman fotos en bikinis y las postean en redes sociales, se ven bonitas. Pero de eso a estar ya mostrando tu cuerpo la neta si es algo denigrante. Comprendería si su trabajo fuera ser actriz pornográfica, pero no”, dijo uno de los seguidores de Karely en las redes sociales.

Mientras que otros la defendieron simplemente por postear el contenido con el que ella se sienta cómoda.