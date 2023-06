Ella es la famosa actriz que reveló que gana USD 2 millones mensuales en OnlyFans a sus 52 años

Se trata de Denise Lee Richards, una reconocida actriz y exmodelo estadounidense, que alcanzó el éxito durante la década de los 90, gracias a su actuaciones en películas como Starship Troopers, Wild Things y The World Is Not Enough. También protagonizó un reality show llamado Denise Richards: It’s Complicated en la cadena televisiva E!. La reconocida figura, ahora apuesta por OnlyFans, donde gana millones al mes, por crear contenido para adultos.

Hace varios meses decidió iniciar en este mundo, aprovechando que su hija de 18 años ya contaba con un perfil. Es allí donde logró obtener unos ingresos extras de manera muy considerable.

Richards asegura que le va muy bien, debido a la gran aceptación que ha tenido con los seguidores, un factor que no sucedió con su hija, ya que al abrirse la cuenta, fue víctima de múltiples críticas.

En una entrevista reciente, Denise señaló que ella “se gana la vida como le da la gana”, así esto implique contenido con tono “más sexual”.

Foto: Tomada de Google.com

La actriz señaló que ahora el contenido va más allá de los contenidos recatados que ella publica en Instagram. Asegura que ahora genera contenido más explícito, mediante videos e imágenes donde ella se muestra desnuda.

“Muestro mis pechos y mi vagina, y ya lo puedes encontrar por ahí si lo buscas en Google. A veces hay que ir un poco más allá, aunque sea por una vez”, indicó.

Para generar todo esto tipo de contenido, aseguró que cuenta con su propia ayuda en su casa. Se trata de su esposo Aaron, quien le ayuda grabando. “Sabe lo que les puede gustar a los hombres, le enseño cosas y le pregunto qué le parecen”, explica Richards.

El costo de suscripción que Denise estableció es de USD 25 al mes, para quienes deseen acceder a su contenido más atrevido. Incluso ofrece paquetes promocionales de tres meses por el costo de USD 67.

La actriz aseveró que Aaron Phypers, su esposo, es la mirada detrás de las fotografías y videos. “Él sabe lo que les gusta a los hombres”, afirmó. Asevera que la ayuda es entendida como un “negocio familiar”.

Denise Richards, de 52 años de edad, gana, supuestamente USD 2 millones al mes, por su contenido más arriesgado y explícito, superando a su hija, Sami Sheen, quien se autoconsidera una “trabajadora sexual” en TikTok.