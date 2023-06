¡Una mujer no debe usarla! La prenda que le “causaría un infarto” a Carolina Herrera

Carolina Herrera es sinónimo de moda. La experta en alta costura ha establecido un imperio donde las fallas al momento del vestir, así como ciertas prendas, no pueden pasarse por alto sobre todo si al outfit de una mujer se refiere.

En 2020 estrenó un micro documental titulado “La Conversación”, donde acota la importancia de trabajar en equipo, además, de revelar sus “secretos” más íntimos. Uno de los puntos que dejó claro, la venezolana, fue ser enemiga de los pantalones deportivos.

Carolina Herrera Getty imágenes (Mike Pont/WireImage)

“Yo no llevo pantalones deportivos todo el día. Nunca lo hice, esa es una tendencia que no me gusta”, destacó en una entrevista con Wes Gordon. Aunque en su adolescencia su fuerte no fue la moda, Carolina aprendió de su abuela y amistades lo que es vestir con glamour.

¡Un riesgo que pocos corren!

Según reseña Vogue, los pants deportivos puedes ser propuestas arriesgadas de estilo al momento de vestirlos a diario. No obstante, personajes como Kylie Jenner o Jennifer López han popularizado su uso desde el 2021.

Las tendencia de la moda se han inclinado en retornar a los pantalones de pata ancha , así como la mezcla de telas para generar un constraste. Por supuesto, los skinny y colores sobríos ayudan a su mejor combinado.

La revista de moda aclara que el nivel de elegancia que puedes adquirir con una prenda cómoda (pantalones deportivos) dependerá de los complementos, maquillaje y peinado.

Respecto al maquillaje, Carolina Herrera añadió en la pasada entrevista que ella no puede salir sin ello de su residencia; el labial es el cosmético preferido y que la hace sentir fantástica.