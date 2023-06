Esto dijo el biógrafo de Oppenheimer sobre la nueva película de Christopher Nolan

A pocas semanas del estreno de ‘Oppenheimer’, ya muchas personas que vieron la cinta de forma exclusiva han publicado sus primeras impresiones.

El más reciente es Kar Bird, un historiador que en el 2005 realizó una biografía oficial del físico J Robert Oppenheimer, libro del cual se inspiró el cineasta, Christopher Nolan, para realizar la película que protagoniza Cilian Murphy sobre el proyecto Manhattan.

En una conversación con David Nirenberg en el Leon Levy Center for Biography en Nueva York, el historiador habló de sus impresiones de la novedosa cinta.

“Estoy, en este momento, aturdido y recuperándome emocionalmente de haberlo visto”, dijo Bird. “Creo que va a ser un logro artístico impresionante, y tengo esperanzas de que realmente estimule una conversación nacional, incluso global, sobre los temas sobre los que Oppenheimer estaba desesperado por hablar: sobre cómo vivir en la era atómica, cómo vivir con la bomba y sobre el macartismo, lo que significa ser un patriota. y cuál es el papel de un científico en una sociedad empapada de tecnología y ciencia, para hablar sobre asuntos públicos”.

Bird coescribió la película ganadora del Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, trabajando junto al fallecido Martin J. Sherwin.

¿Quién fue J. Robert Oppenheimer?

J. Robert Oppenheimer fue un destacado físico teórico y científico estadounidense. Nació el 22 de abril de 1904 y falleció el 18 de febrero de 1967.

Oppenheimer es conocido principalmente por su papel en el Proyecto Manhattan, el programa de investigación y desarrollo que llevó a la creación de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue uno de los líderes científicos del proyecto y se le atribuye haber realizado importantes contribuciones teóricas en el campo de la física nuclear. Sin embargo, su participación en el desarrollo de armas nucleares y sus implicaciones éticas lo llevaron a enfrentar controversias y dificultades en su vida personal y profesional.

A pesar de ello, Oppenheimer sigue siendo reconocido como una figura influyente en la historia de la física y la era atómica.