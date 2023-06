¡El poder de un bigote! Gilberto Santa Rosa cambió de look para su primera gala en ´Yo me llamo´ Aquí sus secretos

Imitador de Gilberto Santa Rosa cambia de look Captura de pantalla.

No estamos viendo doble, se trata del mismo Gilberto Santa Rosa, al menos dentro de la competencia de ´Yo me llamo Ecuador´, el imitador del denominado rey de la salsa puertorriqueño, quien ya reunía voz, apariencia y actitud, decidió reforzar aún más su presentación para la que fue su primera gala, e hizo un pequeño cambio de look, se puso bigote.

Aunque para muchos se trata de un detalle minimalista, este podría decirse que hizo la diferencia, pues muchos de los internautas llegaron incluso a pensar que habían dos imitadores de un mismo artista dentro de la escuela de ´Yo me llamo´, sin embargo, la realidad es que el participante apostó por llevar el realismo un poco más allá.

¡Así terminamos el lunes de #YMLL! Gilberto Santa Rosa nos puso a bailar con su ‘Conteo Regresivo’ en #YoMeLlamo🕺🏻🎙️ pic.twitter.com/K2AbR0at7M — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 20, 2023

Un conteo regresivo que aunque terminó en 0, al final sumó puntos para el cantante, quien hizo uso de una canción que ya sabía era el punto débil de una de las jueces, Erika Vélez, pues la actriz en la noche de audición de Gilberto Santa Rosa, le pidió interpretar un pequeño fragmento de esta melodía. El imitador se jugó todas las cartas que tenía para pasar de largo y no caer en sentencia, y podría decirse que le resultó.

Así fue su interpretación en su día de audición, y así lucía sin el bigote

El imitador de nacionalidad peruana que recoge más de 10 años puliendo el personaje del icónico boricua y que ya ha participado antes en la misma competencia, pero en distinto país, llegando incluso a obtener el cuarto lugar en ´Yo me llamo Panamá´ promete dar pelea en el escenario ecuatoriano.

¡Paren todo en #YMLL! 🤩 Tenemos a Gilberto Santa Rosa en esta nueva temporada de #YoMeLlamo 🕺🏻 pic.twitter.com/Xa7OTNp29T — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 15, 2023

Voz, apariencia, actitud, el imitador de Gilberto Santa Rosa hizo su debut con ´Que alguien me diga´ llevándose los aplausos de los jueces, pero en especial el de una de las mujeres, Erika Vélez, pues a la también actriz no le bastó con una canción. Gilberto Santa Rosa volvió a dar de que hablar en su segunda semana.