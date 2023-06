Carolina Herrera recomienda tener un espejo de cuerpo completo, estas son las razones

Una de las diseñadoras más importantes en el mundo de la moda como es Carolina Herrera reveló cuál es el elemento que no debe faltar en ninguna habitación. En este caso, el espejo de cuerpo completo es uno de los elementos básicos que todas las personas deberíamos poseer. Esto es muy importante con tal de ver que puedes agregar a tu ‘outfit’.

Carolina Herrera no sale sin este artículo de belleza (Andrew Toth/Foto: Getty Images)

“Lo mejor que una mujer puede comprarse es un espejo de cuerpo entero. Es muy importante porque puedes ver lo que falta o lo que debes agregar a tu look”, indicó la diseñadora.

Este elemento es básico si deseas mantener un ‘look’ apropiado. Carolina Herrera no se hizo famosa de la nada, sus recomendaciones sobre la moda han hecho que muchas mujeres deseen seguir sus pasos con tal de poder asombrar a su círculo cercano.

El color que Carolina Herrera no aprueba para vestir durante el día

“A medida que las mujeres envejecen, juegan de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro por la noche, un vestidito negro elegante es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, dijo en una pasada entrevista con el Daily Mail.

El color favorito de la exitosa diseñadora de modas es el amarillo. Así lo reveló en una entrevista en 2020 que la diseñadora publicó en su cuenta oficial de YouTube, junto a su colega Wes Gordon.

Carolina Herrera Anthony DelMundo / Getty Images (Anthony DelMundo/Getty Images)

Carolina Herrera es famosa por su elegancia atemporal y estilo sofisticado. La venezolana se ha establecido como una de las principales figuras en la industria de la moda a nivel mundial.

Para Carolina Herrera no es necesario que compres solo cosas de marca, puedes adquirirla en cualquier tienda a cualquier edad, siempre y cuando estés clara de lo que te queda bien e ir desarrollando tu propio estilo. Incluso modificarla, si es necesario. “El ajuste es muy importante. Los hombros deben estar en el lugar correcto, por ejemplo”, dijo la diseñadora venezolana.