Así se verían las familias de las princesas de Disney si fueran de carne y hueso, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial continúa sorprendiendo con sus creaciones que hacen real lo que antes era considerado imposible. Desde responder preguntas básicas hasta retratar a personajes ficticios o famosos fallecidos en la actualidad, esta tecnología demuestra que es capaz de hacer cualquier cosa.

En esta oportunidad, un usuario creó imágenes que dejan ver cómo lucirían las familias de las princesas de Disney más populares, a través de la herramienta de Midjourney. En la galería aparecen: Cenicienta, Ariel, Rapunzel, Pocahontas, Blancanieves y otros personajes.

Princesas de Disney

Ana y Elsa

Las hermanas de ‘Frozen’ son dos princesas muy queridas entre los pequeños, ya sea por sus aventuras o canciones como ‘Let It Go’. Además, muchos recuerdan sus románticas historia de amor e imaginan lo que sucedió después con sus familias.

Así se verían en la vida real las familias de las princesas de Disney, según la IA.

En esta imagen aparece la familia de Ana. Por lo que se puede observar tuvieron una hija que heredó los rasgos físicos de su madre, pues tienen los ojos verdes y el cabello rojizo.

En el caso de la familia de Elsa, los resultados han sorprendido por la similitud con la versión animada. Por lo que se observa tuvo una hermosa hija de cabello rubio y ojos azules.

Rapunzel

En este retato aparecen Rapunzel, Flynn Ryder y sus dos hijas, quienes llevan una cabellera larga y rubia al igual que su madre. Además, ambas niñas tienen algunos accesorios en color morado como el vestido característico de la princesa en la película animada.

Mohana

En los últimos años Disney ha incluido personajes de color como protagonistas a sus producciones para mostrar la diversidad étnica. Esta estrategia ha sido aplaudida por el público y, de hecho, algunos ya tienen a su princesa favorita. Una de ellas es Mohana.

En la imagen creada con Midjourney, se observa a la familia luciendo algunos accesorios elaborados con flores sobre sus cabellos rizados. En la vida real, Mohana y su esposo tienen una pequeña hija parecida a ellos.

