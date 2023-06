Opacó a Marc Anthony en el Día del Padre: J.Lo revela el six pack de Ben Affleck

Parece que Jennifer López no pasó por alto que Marc Anthony se consagre por séptima vez como padre, por ello no desaprovechó para subir una fotografía de su “papacito”. La Diva del Bronx cargó una galería elogiando y mostrando el six pack de Ben Affleck.

“Te amamos y te apreciamos más de lo que nunca sabrás”, escribió J.Lo en el conjunto de imágenes donde se observa los momentos que ha compartido junto al actor estadounidense.

Por supuesto, la foto principal tiene a un exintegrante de la Liga de la Justicia luciendo su espectacular físico. El director y productor de 50 años se ha caracterizado por ser uno de los hombres más guapos del entretenimiento, además que su estado físico se ha mantenido óptimo desde que tomó el manto de Batman.

Respecto a su relación con López, Affleck comenzó a salir con su actual esposa en abril del 2021. En julio del mismo año hicieron oficial su regreso, para comprometerse en abril 2022 y contraer matrimonio en julio del año pasado.

Ben Affleck Captura de pantalla

Desde su regreso como pareja, el estadounidense se ha visto mermado en su estado físico. En su Luna Miel fue captado durmiendo y con fatiga reflejada en su rostro.

Cláusula sexual

Una de las cláusulas que marcó a la pareja es la relacionada a su intimidad. En un apartado se habría especificado que Affleck y López deben tener sexo al menos cuatro veces a la semana.

Hay quienes piensan que una exigencia de este tipo, en un contrato y por escrito, solo puede tener un efecto contrario al esperado en la pareja. Sin importar el desenlace de esta norma, Affleck luciría cansado en su rostro pero con un físico envidiable.