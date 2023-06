Pamela Cortés quedó encantada con los tatuajes de Jessi Uribe y tildó de perfecta su primera gala en ‘Yo Me Llamo’

Doble de Jessi Uribe en 'Yo Me Llamo'

La primera gala de ‘Yo Me Llamo’ culminó con éxito, una primera parte de los concursantes del reality se presentaron y los jueces eligieron a Roberto Antonio como el primer sentenciado. El resto de los participantes recibieron pequeñas críticas o correcciones para ir mejorando su desenvolvimiento con el artista que eligieron.

Entre los imitadores que destacaron, estuvieron Jessi Uribe y Héctor Lavoe, los jueces coincidieron en que no tenían nada que criticarle y que su presentación había sido “perfecta”.

“Te felicito, no ha sido un trabajo nada fácil. Has sido encantador en el escenario, bien cantado, yo hoy no te criticaría, absolutamente nada”, fueron las palabras de Pamela Cortés cuando le tocó evaluar a Jessi Uribe y quedó muy satisfecha con la presentación.

[ EN SENTENCIA: Roberto Antonio el primer nominado en ´Yo me llamo´ ¿En qué falló? ]

Además, la cantante y actriz no pudo evitar sonreír y sonrojarse cuando Érika Véles habló de los tatuajes del original Jessi Uribe y su imitador dijo que hay algunos que no se ven cuando se utiliza ropa. De igual forma, Axel también felicitó al participante y le dijo que “mientras te creas el personaje eso transmites y es un punto a tu favor”.

#YMLL | ⭐ Jessi Uribe sorprende al jurado con su tema ‘Repítela’ en la primera gala de #YoMeLlamo. Revívela aquí https://t.co/pnsEDa7DT5 pic.twitter.com/Si9hRuqyN0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 16, 2023

La misma suerte no tuvieron Roberto Antonio y Danna Paola, que fueron las presentaciones más débiles de la noche, sin embargo, a pesar de la falta de sensualidad en los pasos de Danna, los jueces decidieron que Roberto Antonio era el sentenciado y debía trabajar duro en su personaje para no ser el primero en estar fuera de la competencia.

[ ¡Miles de dólares! El premio económico que se llevará el ganador de la nueva temporada de “Yo me llamo” ]

¿Cómo serán las dinámicas de eliminación?

En cada gala del reality los jueces evaluarán a cada imitador y quien tenga el desempeño más bajo será sentenciado, las reglas del programa indican que puede ser uno o varios. Todos los que reciban la sentencia se enfrentarán juntos en el escenario y el que tenga el peor desempeño en esa ocasión será eliminado.

Ver la primera gala completa