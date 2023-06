Carolina Herrera reveló cuál es el corte de cabello que te quita la elegancia

Carolina Herrera es una diseñadora de moda venezolana conocida por su marca y accesorios de lujo. Sin embargo, también se ha convertido en una experta en estética, pues sus consejos se han viralizado en las redes sociales debido a su increíble conocimiento en las combinaciones que pueden elevar el nivel de estilo en la imagen. Es así que en esta ocasión reveló cual sería el corte de cabello para un mujer que le quitaría elegancia.

Según Herrera este sería el cabello largo. En una entrevista con el medio internacional Daily Mail, la experta señaló lo siguiente: “considero que a cierta edad las mujeres deberían cortarse el cabello. No creo que el pelo largo [pasando los hombros] luzca bien”.

“Últimamente he admirado a las mujeres con cabello platinado o blanco, mujeres que se dejaron el color natural. Estoy fascinada con ello. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea del proceso para llegar a ello”, agregó la exitosa empresaria.

Carolina considera que una mujer debería envejecer con gracia y no trata de aparenta la edad que no tiene, debido a que solo daría como resultado un comportamiento ridículo.

Carolina Herrera Getty imágenes (Amy Sussman/Getty Images for IMG)

“Veo a muchas mujeres en la calle que, desde atrás, lucen muy bonitas con su cabello largo y sus faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, se ven mayores”, aseguró Herrera.

El mejor consejo que da la empresaria es que las mujeres maduras deben empezar a cultivar su propio estilo personal después de cierta de edad, así esto signifique recortar varios centímetros de cabello.

Carolina Herrera inició su carrera en la moda lanzando su propia línea de ropa en su primer desfile en 1980. Desde entonces, vistió a muchas celebridades siendo reconocida mundialmente por su estilo elegante y sofisticado.

Carolina Herrera: los 5 errores que deben evitar las mujeres al usar tacones (JP Yim / Dimitrios Kambouris /Foto: Getty Images)

María Carolina Josefina Pacanins y Niño –que más tarde se convertiría en Carolina Herrera por su matrimonio con Reinaldo Herrera– nació en 1939 en Caracas (Venezuela) , en una familia bien posicionada.