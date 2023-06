Modelo abandonó OnlyFans porque no “puede encontrar un hombre para ella”

Modelo Megan James declinó a OnlyFans porque no puede encontrar un hombre. Imagen: captura de pantalla

Es conocida como una de las referentes de OnlyFans. Se trata de Megan James, la reconocida modelo que se dedicaba a publicar contenido explícito para adulto y ahora decidió declinar a este oficio. A quienes impactó la noticia de que ya no va a estar más en el mundo de la plataforma ‘azul’, fue a sus fanáticos y seguidores.

James explicó la razones y los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abandonar un trabaja que, según aseguró ella, le ha dado muchos ingresos y crecimiento económico.

“Hacer contenido sexy impulsó mi cuenta bancaria, pero renuncié para encontrar un hombre”, fueron las declaraciones que Megan hizo públicamente a medios internacionales.

Explicó que dedicarse a crear y publicar contenido explícito para las plataformas afecta al 100%, incluso a la relaciones más sanas en sus vínculos, sean de pareja o familiares.

“El fin de una era. Mi creatividad, mi confianza, mi sensualidad, mi conexión conmigo mismo, mi felicidad y mi cuenta bancaria prosperaron”, fue la última publicación que realizó modelo en las historias de su reciente cuenta de Instagram eliminada.

“Pero aprendí algunas cosas en los últimos meses que significaron que esta vía de flujo de dinero ya no se alinea con la visión que tengo de quién quiero ser”, agregó.

James aseguró que no está avergonzando a las chicas que se dedican a crear contenido en OnlyFans. Indicó que “la industria no existiría sin demanda y (el trabajo sexual) es una de las profesiones más antiguas, no va a ninguna parte”.

“Antes, el porno era una fantasía, una chica que nunca conocerías... ahora estas son chicas que puedes ver todos los días, son chicas como yo con las que te puedes encontrar en la playa, en un café, en un supermercado”, explicó.

Afecta a las relaciones más saludables

Megan James señaló que la principal razón por la que da un pie atrás en este mundo es justamente porque “interfiere con sus vías neurológicas de placer”, y que cuanto más “contenido hipersexualizado consuma, menos se excitará con la intimidad regular”.

“También quiero un tipo de pareja muy específico, un hombre de gran valor, y bueno, él no va a querer a una esposa a la que todo el mundo tenga acceso”, recalca james.