Esta es la cara de horror que puso Pamela Cortés al escuchar a Marilyn Manson en ‘Yo Me LLamo’

Marilyn Manson en 'Yo Me Llamo'

Las audiciones para entrar a la escuela de ‘Yo Me Llamo’ ya culminaron y la sexta temporada del programa ya tiene a sus 32 clasificados. Sin embargo, en el último día de audición, la llegada de Marilyn Manson no pasó desapercibida aunque el imitador recibiera dos botones rojos y no lograra ingresar al show.

Lo que llamo la atención de los televidentes durante esta presentación, fue la cara horrorizada de Pamela Cortés. Marilyn Manson es un artista conocido por su gusto de lo oscuro y la música demoníaca y un estilo muy rockero y, a veces sangriento. Este participante era la segunda vez que intentaba ingresar al programa, pero de nuevo no lo logró.

El imitador recibió dos botones rojos de Pamela y Érika, mientras que Axel presionó el verde, asegurando que valoraba que una persona quisiera representar a un artista de ese nivel. Además, Pamela rescató “el gran control que tienes de tu caja toráxica”, pero sin dejar de colocar una cara de pocos amigos al ver al intérprete delante de ella.

Reacción de Pamela Cortés con Marilyn Manson

Lista de clasificados de la sexta temporada

Tras tres días de presentación y debut ante el panel de jueces compuesto por; Erika Vélez, Pamela Cortés y el cantante argentino Axel, estos ya tomaron su decisión.

Luego de muchas rondas en las que el color rojo predominó y otras tantas donde la luz verde abrió la puerta a más de uno, así quedó la lista de los participantes que oficialmente ya están dentro de ´Yo me llamo´: