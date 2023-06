7 fotos de Michelle Salas que muestran cómo lucía en su infancia: ¿se parecía a Luis Miguel?

Michelle Salas ha logrado consolidarse como una de las influencers mexicanas más exitosas gracias al talento, carisma y belleza que ha derrochado desde que se inició en el mundo de las redes.

En sus perfiles sociales, la también modelo y diseñadora de 34 años recién cumplidos ha publicado miles de fotos en las que presume su elegancia, sentido de moda, glamurosa vida y muchos éxitos.

No obstante, la socialite alguna vez se ha dejado invadir por la nostalgia y ha abierto su álbum de recuerdos para compartir con sus seguidores varias instantáneas de su infancia.

Las fotos de la niñez de Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas ha subido incontables imágenes de su niñez en las que ha probado que nació con los atributos que hoy la distinguen.

Tal como este par de fotos, publicadas en sus historias hace algunos años, en donde la famosa nacida el 13 de junio de 1989 aparece posando con un traje de baño en la playa cuando era una niñita.

Michelle Salas demostró sus dotes de modelo desde su infancia | Instagram: @michellesalasb

En los retratos, la pequeña “Mich” demuestra esos dotes para posar, creatividad y confianza en sí misma que la han ayudado a abrirse camino y ganarse su lugar en la tenaz industria del modelaje.

Michelle Salas demostró sus dotes de modelo desde su infancia | Instagram: @michellesalasb

También hace tiempo, Salas subió esta postal a sus stories en donde luce adorable sentada en un parque con un bonito conjunto. Su sonrisa en la foto reflejaba la felicidad de aquellos tiernos primeros días de vida.

Michelle Salas creció muy protegida por su mamá | Instagram: @michellesalasb

Desde niña, Michelle no solo mostró su talento para modelar y su alegría, sino también su amor por los animales. Justo como lo comprobó en esta imagen de su niñez en la que sale con unos perros.

Desde pequeña, Michelle Salas mostró amor por los animales | Instagram: @michellesalasb

Asimismo, desde temprana edad, comenzó a mostrar su gran estilo y pasión por la moda. La mejor prueba es este retrato donde luce très chic a sus 5 años en el Milan Fashion Week de 1994.

Michelle Salas comenzó a manifestar su gran estilo y pasión por la moda a temprana edad | Instagram: @michellesalasb

En las postales su niñez, se puede apreciar que la bisnieta de Silvia Pinal creció feliz y protegida por su madre y familia materna. Así como también su gran parecido en rasgos y expresiones a su progenitor.

Michelle Salas ha dicho ser muy cercana a su bisabuela, Silvia Pinal | Instagram: @michellesalasb

No obstante, él no puede hallarse en los recuerdos de su infancia. Y es que, aunque tuvieron encuentros en su niñez, se distanció en esa etapa y realmente no formó parte de sus primeros años.

Michelle Salas era muy parecida a Luis Miguel en su infancia | Instagram: @michellesalasb

Además, el “Sol de México” negó durante mucho tiempo ser el papá de Michelle. Por fortuna, Salas ejerció orgullosa el rol de madre y padre para su hija, quien igualmente le heredó muchos aspectos.

En 2005, con apenas 16 años, Michelle demostró su temple al declarar a la revista Quién que estaba harta de que le tuvieran lástima por ser la hija no reconocida del intérprete de La incondicional.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo”, dijo. “No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones”.

Sigue leyendo: Michelle Salas revela si Luis Miguel la va a entregar en el altar

Un par de años después, tras el nacimiento de su segundo hijo, el cantante reconoció legalmente a su primogénita. Desde entonces, ambos se acercaron más, pero no adoptó el apellido de su padre.

De igual forma, han tenido varios desencuentros desde aquel momento, pero esto no quiere decir que no mantengan una relación, solo que ambos han preferido llevarla de la forma más confidencial.