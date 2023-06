Shakira da duro golpe a Piqué y su familia: la decisión que tomó para no dejar que Clara Chía gane

Las cosas entre Shakira y Piqué están cada vez más tensas y parece que no logran llegar a acuerdos entre sus intereses con sus hijos, Sasha y Milán.

Y es que, aunque los pequeños están pasando las vacaciones con su padre, Piqué, no podrán acompañarlo en un día importante.

El próximo viernes 23 de junio la familia Piqué vivirá un evento importante y es que se casará el hermano del futbolista, Marc Piqué, en una extravagante y lujosa boda.

Para esta fecha, los pequeños ya no estarán con Piqué, pues desde el 19 de junio terminan sus días de vacaciones en Barcelona con él y deben regresar a Miami con la colombiana.

Shakira da duro golpe a Piqué y su familia para importante evento

Según reportan periodistas españolas, Piqué le pidió a Shakira que les dejara a los niños cinco días más de lo estipulado para que pudieran estar en la boda de su tío, días que después le repondría, pero la colombiana no lo permitió y dijo un rotundo “no”.

Y es que el futbolista quiere usar esta fecha importante para presentar a Clara Chía oficialmente como su novia con su familia, y la joven podría convivir con los hijos de Shakira, algo que ella no quiere.

Así lo afirmó la periodista catalana Laura Fa, quien reveló que esto fue un duro golpe a Piqué y su familia, que esperaban que Sasha y Milán estuvieran en esta fecha tan importante.

Esto habría molestado mucho a Piqué, y de hecho habría tenido una discusión con Shakira, según la periodista, y enfadó a sus padres, y por supuesto su hermano, pero la cantante está decidida a no permitir que sus hijos convivan con Clara Chía.

“Está la cosa tirando a fatal. Shakira no da permiso para que sus hijos vayan al matrimonio de su tío. Nos ha sorprendido muchísimo que no dejara que sus hijos fueran a la boda de su tío. Lo lógico hubiera sido que fueran, pero Shakira no lo ha facilitado”, dijo por su parte la periodista Lorena Vásquez.

Se sabe que la cantante es muy delicada con lo que respecta a sus hijos y no quiere que Clara conviva con ellos, o si lo hacen, que sea lo menos posible, por lo que hará todo para impedirlo.