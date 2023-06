“No quiero estar 20 años con una mujer y no saber quién soy”: Greeicy y Mike Bahía revelarón cuál fue su pelea más fuerte

Greeicy Rendón y Mike Bahía, una de las parejas más queridas de la industria de la música, revelaron cuál ha sido la pelea más fuerte que han enfrentado a lo largo de casi diez años de relación, dejando ver que no todo ha sido perfecto en su historia de amor.

Los cantantes se sinceraron con el público al contar que cuando estaban en el inicio de su relación atravesaron el momento más complicado, al separarse para buscar su propio crecimiento personal y profesional.

Mike Bahía y Greecy Rendón se preparan para ver a sus fanáticos en Lima Foto: Instagram

Al inicio del romance, Mike se había mudado a la casa de su novia con solo una caja. Mientras Greeicy era una actriz que cosechaba éxito con su serie ‘Chica Vampiro’ y viajaba por Europa; Mike buscaba oportunidades para crecer en la música.

Sin embargo, la colombiana reveló que un día se llevó una sorpresa no tan agradable. “Llego un día a mi casa, después de este viaje largo y extrañarnos, abro la puerta de mi departamento y sus cosas no están...Y sentí un dolor en el alma”, contó Greeicy en el podcast Pinky Promise.

Greeicy y Mike Bahía (Instagram @greeicy)

Esta situación despertó el enojo en Greeicy, pues pensó que Mike la había abandonado. “Me encanta que la historia de cada uno es diferente. Para ella en ese momento no era tan importante y no entendía la proporción de lo importante que era para mí el proceso de construir algo por mi cuenta”, dijo Mike.

El artista había tomado esa decisión con el propósito de estar más pendiente de su carrera y crecer. Además, Mike sentía admiración por todo lo que Greeicy había construido sola.

Mike Bahía y Greeicy

“Mi sueño era abrir la puerta de mi departamento y decirle: ‘Mira lo que hice, no te dejé, vine a buscarme a mí. Yo no quiero pasar 20 años con una mujer y nunca saber quién fui”, confesó el intérprete de ‘Detente’.

Sin embargo, la sorpresa no salió como lo tenía planeado. Pues durante una videollamada con Greeicy, su madre y hermana le mostraron su ‘nuevo nidito de amor’. Aunque en principio la decisión de Mike causó molestia en su novia, la cantante revela que ahora entiendo por qué lo hizo.

“La forma de hacerlo tal vez no fue la mejor, pero fue la que yo puede encontrar para hacerlo realidad”, expresó Bahía antes de enviar un mensaje a todos los internautas. “Si él se va y no regresa, es porque no debe ser”, dijo el padre de Khai, su único hijo con Greeicy.