¡No hay límites! La ‘última canción’ de The Beatles producida por la inteligencia artificial se estrenará próximamente

Esta es la icónica portada del disco Abbey Road de The Beatles. Fue tomada en la calle del mismo nombre. Foto: Getty Images

Paul McCartney reveló que utilizó la inteligencia artificial para producir la ‘última canción’ del disco final de The Beatles. Este single contará con la interpretación del vocalista fallecido, John Lennon, quien fue asesinado en 1980.

La IA obtuvo la voz de una vieja demostración de Lennon, con el fin de completar la pieza musical, según McCartney en una entrevista para BBC Radio 4.

The Beatles Foto: Getty

Además, el medio británico señaló que la canción en cuestión podría ser ‘Now and then’, una composición de Lennon de 1978. La demostración fue proporcionada por Yoko Ono, viuda de Lennon, tras la muerte de su esposo. Pues en la etiqueta decía: “Para Paul”.

Las canciones que componen el casete están grabadas en baja calidad, pero se percibe a Lennon tocando el piano en su departamento de Nueva York. De este proyecto se obtuvo el estribillo con la voz de su autor y se compusieron las estrofas faltantes. Además, McCartney señaló que tuvieron que separar la pista debido al “zumbido” que se escuchaba en la grabación.

(Felipe Fredes/Felipe Fredes F)

“Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esto es una guitarra. Quita la guitarra’. Así que, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles... fuimos capaces de tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Entonces podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da cierto margen de maniobra”, explicó McCartney.

Al artista le ha sorprendido la capacidad de la inteligencia artificial para producir esta canción inédita que, sin duda, será recibida con mucho cariño por su público. Pues en 1995 intentaron sacar la canción como parte de ‘Anthology’, pero no lo lograron debido a las resistencias de George Harrison.

Sin embargo, en esta ocasión el singles ya está listo, por lo cual, “se lanzará este año”.

[ ‘Shrek’ y ‘Terminator’ se fusionan en estas imágenes creadas por la inteligencia artificial ]

[ ¿Cuál es el mejor invento del mundo? Esto dice la inteligencia artificial ]