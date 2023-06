Ben Affleck y Matt Damon condenan uso del monólogo de ‘Air’ para un video de Donald Trump

A través de su propia red social, Truth Social, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video con imágenes de su carrera política, acompañada de un monólogo inspirador de Matt Damon, presentado en la película ‘Air’.

El objetivo del video era mostrar la ‘lucha’ de Trump con sus enemigos e invitando a los usuarios a unirse a la campaña “Make America Great Again’.

A pesar de que el clip ha alcanzado números de interacciones bastante importantes, la producción de la cinta decidió condenar el uso sin consentimiento del audio del video.

Declaración de Affleck y Damon

El portavoz de los actores y productores de la cinta, Ben Affleck y Matt Damon, expresó su rechazo al video publicado por el equipo de Donald Trump.

“No teníamos conocimiento previo, no consentimos y no respaldamos ni aprobamos ninguna grabación o audio de Air reutilizado por la campaña de Trump como un anuncio político o para cualquier otro uso. Específicamente, en términos de todos y cada uno de los derechos disponibles para nosotros bajo la ley de derechos de autor y propiedad intelectual de los Estados Unidos, por la presente, notificamos expresamente que en el caso de cualquier uso de material de Air por parte de la campaña de Trump donde se requiera aprobación o consentimiento, no otorgamos dicho consentimiento “.

El monólogo utilizado por Trump es una de las escenas más emblemáticas del filme estrenado en abril, donde se ve a Damon, interpretando a Sonny Vaccaro, explicándole a Michael Jordan, cómo alcanzar la grandeza, como parte de su estrategia para lograr que la leyenda de la NBA firmara con la marca Nike.

“El dinero puede comprarte casi cualquier cosa. No puede comprarte la inmortalidad, que tienes que ganar”, dice Damon en la escena.