Shakira asegura estar “hiperconectada” con su oficio: La colombiana resaltó que disfruta de sus hijos como nunca antes

Desde mediados de 2022, Shakira ha mantenido su vida privada, lo más reservada posible. De igual forma, los últimos doce meses, tras su separación oficial del ex futbolista Gerard Piqué han sido un vaivén y los medios de comunicación no han dejado de estar encima de ella para conocer cada detalle de los casos legales en los que ha estado envuelta, como la tutela de sus hijos, crear hits de éxito mundial y su nuevo comienzo de vida en Miami, sin dejar de lado el nuevo rumor de un nuevo romance, con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Recientemente, el medio mexicano Milenio publicó una entrevista con Shakira, donde la artista abre su corazón y cuenta como vive actualmente todos los cambios a los que se ha enfrentado.

“Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos, menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio”, expresó la cantante colombiana en la entrevista.

De igual forma, Shakira habló sobre su nueva dinámica familiar, y destacó que precisamente, su vínculo maternal es uno de los temas centrales en estos momentos.

“Creo que lo que más me he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan; hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente, no hay forma de desconcentrarse pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento”, aseguró la artista.

A pesar de las distintas noticias que han rodeado a la figura de Shakira durante los últimos meses, la colombiana destacó al medio de comunicación que se percibe en un momento de éxito en su carrera.

“Hay dos cosas que me mantienen en la industria, además de que soy muy disciplinada y comprometida, la curiosidad de saber qué más hay por hacer, eso me mantiene inquieta a través de mi arte, de qué soy capaz, quiero seguir averiguando eso” , agregó Shakira.

Por otro lado, la cantante dijo en la entrevista que tiene mucho por agradecer a su red de seguidores, así como a las mujeres que han estado junto a ella durante los últimos meses. Shakira dijo sentirse agradecida “me siento arropada, con ellas me siento hermanada, comparto muchas cosas. Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental”, finalizó.