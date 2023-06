La razón por la que William no quería casarse con Kate Middleton que auguraba su desamor

Los secretos de la realeza británica han salido a la luz pese a sus intentos de mantenerlos ocultos. Los engaños, traiciones, infidelidades y hasta conspiraciones han salido a la luz cuando menos se lo esperaban, como ha sido la presunta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton con Rose Hanbury y algunos detalles de su relación.

Son muchos los que han idealizado la relación de los príncipes de Gales ante la perfección que irradian en cada uno de sus apariciones públicas, además, de la historia de amor de ambos que data desde sus años de universitarios. Sin embargo, detrás del matrimonio se ocultan detalles que los convierten en una pareja común y corriente con altibajos y hasta crisis que los ha llevado a estar a punto del divorcio, según han informado medios británicos.

Entre los problemas con los que han lidiado fue una de las separaciones que tuvieron durante su etapa de novios y el desgano de llegar al altar por parte del príncipe William, lo que llegó a poner en riesgo su relación.

La razón por la que el príncipe William no quería llegar al altar con Kate Middleton

Fue el 29 de abril de 2011 cuando Kate y Guillermo llegaron al altar en la Abadia de Westminster, Londres, pesde a las negativas que llegó a presentar el hijo mayor de Lady Di y el Rey Carlos III.

Durante su noviazgo ambos enfrentaron una ruptura que afecto a Kate pues ya tenía deseos de ser la mujer perfecta para la realeza. Sin embargo, con el tiempo se reconciliaron aunque William seguía dudoso de llegar al altar.

Todos sus pensamientos se reducían al fracaso amoroso de sus padres, pues el no quería cometer el mismo error y no estaba completamente decidido a formar una familia.

“Sabía que su padre había sido presionado para casarse con Diana porque ella era considerada la novia adecuada. Se mostró reacio a caer ante una presión similar y juró que no se apresuraría ante el altar. Dejó en claro sus sentimientos y le dijo a un periodista en un momento de confianza que no tenía planes de casarse pronto”, explica Katie Nicholl, experta en la familia real en su libro ‘The Making of a Royal Romance’.

Sin embargo, el heredero al trono pudo darse cuenta de su amor por la ahora princesa de Gales y finalmente cuando ambos tenían 29, lograron llegar al altar. Ahora Middleton es de las más elogiadas y admiradas de la realeza y muchos esperan verla finalmente como Reina.