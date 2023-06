El actor de ‘Kiko’ reveló la historia de cómo conoció al amor de su vida a sus 63 años por internet

Carlos Villagrán es conocido por haber interpretado a ‘Kiko’ en la exitosa serie de ‘El Chavo del 8′, aunque su trabajo como actor le ha servido de mucho para ganar fama al rededor del mundo, su vida amorosa no ha sido tan exitosa como se podría considerar.

El actor tuvo dos matrimonios y siete hijos, antes de haber conocido a la actual esposa, el actor no tuvo suerte, sino hasta el 2007, cuando conoció a su pareja por medio de una página de citas. Así lo contó en una entrevista con ‘Día a Día’, del canal Caracol.

Quien le daría vida al personaje de ‘Kiko’ contó que en esa página de citas encontró a María Rebecca Palacios, a quien de una le echó el ojo y comenzaron a hablar.

“Yo no sabía que él era ‘Kiko’. Él me dijo: ‘Carlos Villagrán’, y yo: ‘Ah, mucho gusto’”, contó la mujer en el programa. Adicionalmente, aseguró que ella no sabía que se trataba de un actor famoso, sino que fue hasta que ella le contó a una amiga y esta le mencionó que era el actor de ‘Kiko’.

Villagrán contó que luego de hablar con su esposa por casi cuatro meses por teléfono viajó a Guadalajara para conocerla y al llegar se llevó la sorpresa de que ella lo había citado a un hotel donde había una convención de monjas, por lo que creyó que Rebecca era religiosa.

“Dije: ‘No, yo me regreso. Es una monja’”, mencionó el mexicano, pero luego de hablar con ella aquel día nunca más se volvieron a separar. Cabe mencionar que para el día en que se conocieron él tenía 63 años y ella 50, pero la edad nunca fue un problema en su relación.