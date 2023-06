Bruno Barbieri representará a Ecuador en el Mister Supranational 2023 en Polonia

Bruno Barbieri Roggiero nació en Guayaquil y viajará a Polonia en julio para representar a Ecuador en el Mister Supranational 2023 que se realizará en ese país.

El actor y modelo, de madre ecuatoriana y de padre brasileño, se dedica desde los 16 años al modelaje y luego de haber terminado sus estudios en Ingeniería Ambiental y Nutrición, se ha dedicado de lleno a la actuación durante 10 años.

Para Barbieri, esta es la primera vez que participará en un certamen de belleza masculina. “Me llamó la atención participar porque tiene relación con mis actividades pero es totalmente distinto. Me gusta la idea del certamen, quiero explorar y conocer culturas diferentes. Conozco Polonia y me encanta la oportunidad de volver pero ahora representando ahora a mi país”, dijo en entrevista con Publimetro Ecuador.

Bruno Barbieri, Mister Supranational Ecuador 2023 (Cortesía)

Bruno indica que conoce bastante de pasarela, fotos, videos y hablar en público, habilidades que está puliendo como parte de su preparación para el certamen. “Viví en México, trabajé con Televisa, trabajé en Europa, siempre estoy en proyectos y viajando”, comenta, por lo que participar en Mister Supranational 2023 le motiva en su crecimiento personal y lo impulsa a darlo todo en el concurso. Incluso, está aprendiendo polaco para comunicarse y lograr que el país anfitrión se identifique con él, aunque ya domina cuatro idiomas: el español, portugués, inglés y alemán.

“Quiero mostrar que Ecuador tiene muchos ecosistemas en un espacio muy pequeño: puedes ir de montaña a playa o a ciudad en poco tiempo. Además, el ecuatoriano es buen anfitrión y te recibe como familia. Cuando vengo a Ecuador me siento en casa. He vivido en muchos países pero Ecuador es mi lugar. Es un país que no muchos lo conocen como se debe, la comida es riquísima, sus habitantes son trabajadores, amplias oportunidades para turismo lindo, y quiero exponer todo eso al mundo”, dijo.

La Organización Rey del Ecuador

Jaime Solano, presidente Fundador de la Organización Rey del Ecuador, explicó en qué consiste este certamen de belleza masculina.

“La marca es un reinado que tiene Rey, Virrey y príncipe, que van a los mejores concursos de belleza a nivel mundial. Entre los requisitos para participar están: el casting digital, estatura mínima 1,75, ser ecuatoriano o de ascendencia ecuatoriana y tener entre 18 a 33 años de edad”. Además de una buena presencia, el jurado califica su talento, el desenvolvimiento, su empatía y carisma, además de características que lo muestren como un embajador de su país a nivel mundial.

Solano comenta que la marca Rey del Ecuador nació en Estados Unidos, trabajando con el Comité Cívico Ecuatoriano en New Jersey. “Nace en New Jersey para buscar al hombre ecuatoriano que represente a la comunidad en ese país, con motivo de la celebración del mes de la herencia ecuatoriana en agosto. Se lo realizó por tres años consecutivos, 2017, 2018 y 2019. Luego, la plataforma del certamen se ha ido expandiendo y ahora es global, participan jóvenes de todas partes del mundo, de origen o ascendencia ecuatoriana.

Organización Rey del Ecuador Bruno Barbieri, Mister Supranational Ecuador, y Jaime Solano, Presidente Fundador de la Organización Rey del Ecuador (Andrea Martínez)

El representante de México

El pasado 27 de mayo, en Veracruz se llevó a cabo la final mexicana de este concurso para buscar representante entre Mauricio Cuevas de Yucatán; Heiel Alexander Flores de Morelos y Gerardo González de Nayarit.

En la concentración también estaban Jonathan Hurtado de Coahuila y Sergio de Lejía de Ciudad de México; quienes en automático integraron el Top 15.

Primeros 15 semifinalistas: Yucatán, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit y Chiapas.

Posteriormente a la pasarela en traje de baño presentaron al Top 10 de la noche conformado por:Chiapas, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y Coahuila.

Minutos después al superar la presentación, pasarela en traje de baño y gala, Mister Supranational México presentó al top 5 de finalistas conformado por: Coahuila, Jalisco, Yucatán, Chiapas y Nuevo León que pasan a la ronda de preguntas y respuestas.

Bajo la conducción de Moisés Peñaloza, Misster Supranational México 2022, ell jurado calificador estuvo conformado por: Aldo Esparza, Mister World México; Vanessa López, Miss Supranational México; Eugenio Ávalos y Rafael Aguilar, Mister Veracruz 2017.

La selección final coronó como Mister Supranational México 2023 a Luis Carlos Cuadra.