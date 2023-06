Antonella Roccuzzo sigue los pasos de Shakira y ahora vivirá en esta lujosa mansión

Aunque desde hace varios años se ha hablado de una enemistad entre Shakira y Antonella Roccuzzo, la separación de Piqué ha dejado claro que está lejos de ser así. A pesar de que se dijo que el ex futbolista habría sido la razón detrás del odio entre ambas mujeres, desde que Shakira no está más con él, Antonella ha mostrado su apoo incondicional.

En redes sociales es común ver que la argentina le deje “me gusta” y comentarios con emojis en las publicaciones de la colombiana. Ahora pareciera que Roccuzzo está tomando el ejemplo de la cantante respecto a mudarse a Miami.

Antonella Roccuzzo La pareja se mudará a Miami (Instagram)

Luego de que Lionel Messi confirmara que se mudará al Inter Miami FC de la MLS, se especuló que se mudarían a la lujosa mansión que tenían como casa de vacaciones. En declaraciones a Mundo Deportivo, el astro del futbol dijo “No voy a volver al Barça, me voy al Inter Miami. Tomé la decisión de irme a Miami. Todavía no lo he cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos seguir por el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir de los focos y pensar más en mi familia”.

La lujosa mansión de los Mesosi- Roccuzzo en Miami

La decisión no ha gustado a algunos simpatizantes del Barcelona pues esperaban que Messi terminara la temporada pero este no pudo decir que no a la oferta en Miami. Según el periodista Fabrizio Romano, se maneja la millonaria cifra de cerca de 500 millones de dólares por dos temporadas, en las que al finalizar el contrato Leo Messi se convertirá en accionista de Inter Miami de la MLS, con lo que asegura su futuro.

Antonella Roccuzzo La influencer y Messi forman una de las parejas favoritas (Instagram)

De acuerdo con la información, la pareja habría pagado 5 millones de dólares por su lujosa mansión de un piso en una de las torres más codiciadas de la ciudad de Florida, como es el Porsche Design Tower en la que ahora vivirán.

En realidad, el astro ya poseía la mansión pensando en el futuro de su esposa e hijos y actualmente está valuada en 7.2 millones de dólares. Ésta cuenta con tres dormitorios, un living enorme, cuatro baños, yacuzzi, sauna, pileta, espacios verdes y un total de 1.000 metros cuadrados. La propiedad se encuentra a pocos metros de la playa por lo que además cuentan con todas las comodidades para pasar una tarde a la orilla del mar.

Esto costará la colegiatura de los hijos de Messi y Antonella

Antonella Roccuzzo La argentina está por iniciar una nueva vida en Miami (Instagram)

Mientras Messi estará enfocado en la temporada, Antonella se hará cargo de ver por sus hijos y eso incluye asegurarse de que tengan la mejor educación como siempre ha sido. Según ha trascendido, ya los tres asistirán al Miami Country Day School, un exlusivo colegio ubicado en inmediaciones al Miami Shores, al norte de la ciudad.

Con esto, no sólo estaría siguiendo el ejemplo de Shakira de mudarse a Miami sino que también los hijos de ambas serán compañeros. La escuela brinda una educación preescolar, primaria y secundaria con enfoque holístico. “Inspiramos a su hijo a desarrollar su potencial intelectual, físico, estético, social, emocional y espiritual valorando a cada estudiante, todos los días”, se lee en el sitio web de la institución.

Las colegiaturas oscilan desde los 33,800 hasta los 46,000 dólares anuales y ofrecen clases de al menos 12 deportes, artes plásticas, programación y artes además de que se les entrega un Ipad a cada alumno para las clases y un almuerzo diario elaborado por los mejores chefs.