Magneto y Moenia en Quito: un show inolvidable con varias sorpresas

Quito se prepara para recibir a dos de las bandas más emblemáticas de la música en español: Magneto y Moenia. Los dos grupos se unen para presentar un espectáculo inolvidable el próximo 17 de junio, en Whisky Land Puembo (Manuel Burbano y C, 4 Esquina -La Eterna Primavera), desde las 16h00.

Conocidos por sus éxitos de los años 80 y 90, Magneto y Moenia prometen una noche llena de nostalgia y baile. Canciones como “Vuela, Vuela”, “Sólo hay que querer”, “Misteriosa” y “No Puedo Estar Sin Ti” harán vibrar a los asistentes.

Las entradas están a la venta en www.buenplan.com.ec y en los puntos de venta autorizados.

Magneto en concierto (Cortesía)

Magneto, un show renovado

Alan, vocalista de Magneto, conversó con Metro Ecuador sobre el concierto que ofrecerán en Quito. “Magneto viene con un show que estamos estrenando, renovado musicalmente hablando, con todos los hits de la banda. Es como sacar el álbum de fotos y verlo con ‘soundtrack’. Incluso, incluimos canciones increíbles de bandas que admiramos, haciendo tributo a música actual y haciendo hincapié en lo que ha sido nuestra carrera de solitas. Tendremos ese espacio para que conozcan más de nosotros. Llevamos varios meses trabajando en este show y será mágico compartirlo con nuestro público de Ecuador”, dijo.

Ecuador será el primer país fuera de México en ser parte de este nuevo show. Sin embargo, eso no es todo en cuanto a sorpresas: Alan adelantó que están preparando material nuevo, con el cual planean emocionar a su público a finales de este año e inicios del próximo.

Magneto, muy cerca de Ecuador

Alan señaló la importancia de Ecuador para la agrupación. “Consideramos a Ecuador como parte de nosotros. Tenemos amigos y familia política en el país y siempre que llegamos nos llena el alma. Han sido muchas oportunidades que hemos tenido de ir a Ecuador y en esta ocasión, con Moenia, seguramente será un momento mágico”.

Pese a que su agenda de conciertos no les permite siempre recorrer las ciudades del país como quieran, Alan reveló lo que más le gusta de nuestro Ecuador.

“Me gusta mucho la gastronomía de Ecuador. En Guayaquil, no me pierdo de probar el Chupe de Camarón; Quito me encanta y siempre busco la oportunidad de comer fritada o un buen ceviche. Pero creo que cuando quieres aprender de un lugar, lo que más te enriquece es hablar y compartir con la gente. Lo disfruto mucho y nos sentimos honrados de estar cerca de nuestro público una vez más”, dijo.

Para Magneto, estar en tendencia en redes sociales con “Vuela, Vuela” y otros éxitos, así como seguir llevando nuestros conciertos a tantos lugares, es un regalo de vida fantástico. No nos fallen en Puembo, los esperamos en el concierto para que vivan la experiencia con nosotros. — Alan, vocalista de Magneto.