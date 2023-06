Hombre gastó más de 100 mil dólares en una cirugía de pierna para solo crecer diecisiete centímetros

Es impresionante la cantidad de procedimientos médicos que se realizan con fines estéticos en la actualidad, los cuales pueden llegar a tener resultados que parecerían hasta milagrosos, como es el caso de este hombre que gastó una gran cantidad de dinero en una cirugía para alargar sus piernas y los efectos son dignos de admirar.

Son muchas las personas que se sienten acomplejadas por su estatura, pero este es un caso bastante especial, el cual requería de una intervención bastante particular, cuya recuperación ha sido sin dudas tediosa, pero cuyos resultados pueden llegar a ser difíciles de creer, pues este hombre consiguió sumar un total de 17 centímetros a su estatura luego de llevar a cabo el procedimiento.

Consigue aumentar su estatura de forma impresionante luego de gasta más de 100 dólares en una compleja cirugía

Se trata de Brian Sanchez, un agente hipotecario de 33 años que se dio cuenta que sus piernas parecían no ir muy bien con el resto de su cuerpo “Me di cuenta de que mis piernas siempre se veían extrañas y no sabía qué era” explicó para el medio The Sun recientemente.

“Se dio cuenta de que mis piernas eran demasiado cortas para mi cuerpo. Soy ancho, tengo brazos largos, pero mis piernas me hacen ver diferentes” explicó el hombre, que ha contado todo su proceso a través de sus redes sociales, el cual ha sido tedioso, pero vale la pena.

Investigando, Sanchez dio con la clínica Live Life Taller en Turquía, que ha realizado más de 4400 procedimientos de este tipo, por lo que, no dudó en ponerse en contacto con ellos y comenzar el suyo, el cual lo llevó de medir 1.83 metros a su actual 1.99.

La increíble cirugía de alargamiento de piernas

“Me rompieron la tibia y el peroné y ahuecaron el interior de la tibia, sacando la médula ósea. Luego colocaron una varilla dentro del hueso y la sujetaron con tornillos y unieron los segmentos óseos” fue como el hombre describió su primera cirugía, con un costo de 37 mil dólares.

Luego de la primera recuperación, Brian gastó 69 mil dólares más para alargar sus fémures “Casi no hubo dolor durante todo el proceso, solo por el alargamiento de las piernas” explicó sobre el segundo procedimiento, del cual aún se está recuperando.