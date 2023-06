¿A Gerard Piqué le molesta la nueva relación de Shakira? Esto es lo que dijo sobre la estrella de la Fórmula 1

El supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton mantiene encendida las redes sociales, luego de que los vieron juntos en diferentes ocasiones y en diferentes países, como Barcelona, España y en Miami, Estados Unidos.

Esto ha provocado que los medios de comunicación también se enfoquen en Gerard Piqué y en la reacción que tendría al hablar sobre el piloto de la fórmula 1.

Para que ocurriera no pasó mucho tiempo, ya que uno de los participantes de la Kings League le preguntó a Kun Agüero, quién estaba de invitado al programa, si apoyaba a un piloto de la F1 inglés.

El futbolista no dudó en responder “Sí, yo sigo al que es número uno”. Piqué, ex esposo de Shakira, que escuchaba la conversación, interrumpió preguntando: “¿Pero el numero uno es inglés?”. Allí fue cuando el futbolista argentino dijo de quién se trataba. “Yo admiro la trayectoria que tiene y me gusta Hamilton. Soy fan de Hamilton. ¿Cuál es el problema?”.

El catalán aunque intentó tener una actitud serena, enseguida respondió delante de todos “Ya está, es fan de Hamilton. Ya está. ¿Qué pasa?”.

Y es que luego de que la colombiana y Hamilton fueron captados en varias ocasiones disfrutando de la playa en Miami a bordo de lujosos yates, ahora fueron vistos nuevamente en Barcelona en el evento del Gran Premio de España de la Formula 1. Aparentemente, de allí fueron a cenar juntos y luego se divirtieron en un club de la ciudad.

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, la pareja salió del local en la madrugada con destino desconocido.

Shakira no deja de cumplir con su rol de madre

El motivo de la barranquillera para regresar a Barcelona junto a sus hijos fue debido a que les tocaba la visita con su padre. Como Piqué no pudo viajar a Miami, la cantante los llevó hasta España para cumplir con lo que habían acordado en la custodia. De acuerdo con medios de comunicación europeos, Sasha y Milan estarán con el futbolista hasta el 19 de junio.