Icons of Classic Rock, el épico encuentro del rock llega a Ecuador en agosto: fechas y costo de entradas

Es hora de que los amantes del rock se unan en un concierto histórico “Icons of Classic Rock”. El espectáculo musical que reúne a los íconos del rock de los años 70 y 80 llega por primera vez a Ecuador para ofrecer una experiencia inigualable, el jueves 31 de agosto, Country Club Guayaquil.

La gira sudamericana, que ha encendido los escenarios internacionales desde su reactivación en 2022, en países como México, traerá a las ciudades de Guayaquil y Quito una alineación de vocalistas que han dejado huella en la historia del rock.

Artistas

Fran Cosmo (ex Boston), Dave Bickler (ex Survivor), Johnny Edward (ex Foreigner), Wally Palmar de The Romantics, Alex Ligertwood (ex Santana), Paul Shortino (ex Quiet Riot) y Dave Evans (ex AC/DC) son los verdaderos maestros, que llevarán al público ecuatoriano a un viaje nostálgico lleno de energía y poder.

El Country Club de Guayaquil y la Arena Top Media de Quito serán testigos del poderoso legado musical de estos íconos del rock clásico. Los himnos legendarios como “Cum on feel the noize”, “Eye of the tiger” y “Waiting for a girl like you” resonarán en cada acorde, mientras la pasión y la fuerza del rock envuelven a la audiencia en un torrente de emociones.

¿Cuánto cuestan las entredas?

Las entradas para este evento trascendental están disponibles en las boleterías de Ticketshow.