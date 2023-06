-20 años: Thalía ocupó el estilo de Antonela Roccuzzo y mostró las bondades de las babylights

Hablar de Thalía es hablar de un estilo camaleónico, una artista que no solo logró llevarse el título de mujer poderosa global por Billboard, también por sus dotes actorales en telenovelas que todavía se mantienen en el gusto del público como ‘María Mercedes’, ‘Marimar’ y ‘María la del Barrio’.

Además de la música y la actuación, Thalía sabe como impactar en los eventos a los que es invitada, apostando por arriesgados looks que mezclan las lentejuelas, el terciopelo, el brillo y estampados atrevidos como el ‘animal print’. Sin duda, la mexicana, de 51 años, sabe que es un digno referente de la moda en nuestro país gracias a sus arriesgados conjuntos.

Thalía Instagram: @thalia (Instagram: @thalia)

Extravagante y atrevida, Thalía no se queda con las ganas de experimentar nada y este estilo camaleónico, no solo se traduce en sus prendas, también en su cabello, al que ya sometió a un nuevo cambio que adelanta la temporada de verano, olvidando su clásico castaño y dejándole un toque renovado.

Thalía usa el tinte de cabello para rejuvenecer que será tendencia la próxima temporada

Thalía presumió parte del proceso de su nuevo cambio de look hecho por Rita Hazan, a quien le preguntó que es lo que le haría, a lo que la estilista contestó ‘summer lights’ una variante de las icónicas ‘babylights’ a las que muchas famosas se han sumado, entre ellas Gisele Bündchen, Taylor Swift, Gigi Hadid y Jennifer Aniston.

La cantante presumió el resultado final, donde se veía algunas mechas rubias que recorrían toda su melena larga, que no perdió su castaño, pero añadió luz a todo su rostro, mostrando las bondades de este tinte en las mujeres sin importar la edad.

Entre las famosas que han destacado por este tinte se encuentra Antonela Roccuzzo, quien, de forma sutil, da brillo a su cabello a través de esta técnica que no ha dejado de utilizar este estilo para lucir espectacular con un cambio ligero.

Antonela Roccuzzo Instagram: @antonelaroccuzzo (Instagram: @antonelaroccuzzo)

¿Qué son las babylights?

Es una técnica que busca añadir un efecto de ‘beso de sol’ sobre el cabello a través de mechones más claros en el cabello, esto último ayudará a rejuvenecer a quien lo utilice, además de que es un gran aliado para disimular canas para aquellas mujeres que apenas empiezan a tenerlas, es por eso que a través de este sutil cambio, distintos estilistas optan por implementarlo en mujeres de diferentes edades.

También te podría interesar: ¡Un vestido tardó 4700 horas en hacerse! Los latinos fueron los reyes del lujo en la MET Gala

¿Cómo usar las babylights?

Si es la primera vez que optas por esta técnica, la mejor forma de comenzar sería con un unos cuantos tonos abajo del color original, si eres rubia, a tonos aperlados o rubios medios y si eres castaña, con caramelos, para dar este pequeño cambio hasta que llegue el momento de apostar por algo más fuerte.

Thalía / Rita Hazan Instagram: @thalía (Instagram: @thalía)

Beneficios de las babylights

Su efecto inmediato es dar luz y brillo al rostro, rejuvenece y ‘esconde’ las canas de una forma muy elegante y sutil para aquellas mujeres que no busquen un cambio de look tan brusco, es por eso que esta opción es excelente para aquellas que quieran dar un giro a su estilo, pero no con algo tan marcado, manteniendo la base natural de tu pelo ¡Atrévete a utilizar ‘babylights’ si lo que buscas es restarte algunos años!

Tipos de babylights

Si bien no hay un tipo específico, pues, son finos listones los que darán luz a tu pelo, si se puede variar este cambio a través de colores caramelo para algo más sutil en castañas y rubios cenizos en mujeres de cabello más claro y hasta gris. Por otro lado, en el caso del color pelirrojo, el rubio y castaño claro es una excelente opción.