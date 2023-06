Así minimizó Mauricio Altamirano ‘El Cuy’ la participación de Álex Vizuete en la nueva película de “Spider-man: a través del Spider-verso”

Desde Estados Unidos Mauricio Altamirano, conocido en el mundo de la prensa rosa como ‘El Cuy’, criticó la participación del ecuatoriano Álex Vizuete, quien prestó su voz para la reciente película de “Spider-man: a través del Spider-verso” que se estrenó el pasado 1 de junio. Sin embargo, este no se quedó callado y también respondió a las declaraciones del comunicador.

[ -Lea También: “¿Estás borracho?”: Carolina Jaume liquida y entierra al ‘Cuy’ Altamirano por un comentario en plena transmisión en vivo ]

“Acá la transmiten al momento en inglés, pero yo la escuché con el doblaje latino y es el mismo doblaje con el que se transmitió en Ecuador. Yo esperaba, te lo juro, escuchar al Spiderman ‘guayaco’, Álex Vizuete, pero entre tantas voces, la verdad que pasó desapercibido. Quería saber en que segundo, en que minuto sale él, o cual fue el Spiderman al que realmente el interpretó, porque yo esperaba ver al Spiderman ‘ñengoso’, nunca lo vi, nunca lo percibí”, aseguró Altamirano, mientras hacía una transmisión en vivo desde el país norteamericano.

Asimismo agregó: “esperaba por toda la novelería, por todos los comentarios que se desataron en redes sociales, por lo que le había tomado en cuenta, pero yo esperaba escucharlo, pero nunca lo escuché”.

Vizuete no se queda callado y respondió con una mofa

Posterior a las declaraciones realizadas por ‘El Cuy’, Álex Vizuete se pronunció y, haciendo uso del humor, respondió a las declaraciones del comunicador vía Twitter:

“Perdónenme. ¡Les he fallado país por no darles lo que exigen! Jajajaja. Tienen razón, yo tenía que exigirle al director que me permita hacer la voz de ‘ñengoso’ delincuente para la película de Spiderman, porque para el pana (eso es ser ecuatoriano, ser ‘ñengoso’), jajajajaja. ¡Los amo! No tienen límites de verdad. Perdónenme les he fallado”.

Vizuete, desde su Instagram, dio a conocer que iba a participar en la producción animada que fue estrenada hace poco. Incluso subió una fotografía donde se mostraba haciendo una de las poses del superhéroe arácnido.