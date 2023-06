Natalie Portman enfrenta crisis con su esposo: por esto le advierten no perdonar y “salir de ahí”

Natalie Portman y su esposo Benjamin Millepied están atravesando una crisis tras más de veinte años de relación. Según se reportó en el portal Page Six, la actriz descubrió que el bailarín, de 45 años, estaba teniendo una aventura con Camille Étienne, una joven activista de 25 años.

Una fuente aseguró a People que: “Fue de corta duración y se acabó”. Sin embargo, se informa que existen fotografías que evidenciarían que él estaría pasando mucho tiempo con ésta.

Portman y Millepied se conocieron en 2010 mientras ambos grababan la cinta ‘El cisne negro’, se enamoraron y se casaron en 2012. En 2011 nació su primer hijo y fue hasta 2017 que dieron la bienvenida a una niña.

A pesar de que por años conformaron una de las parejas más estables de Hollywood, trascendió que el año pasado comenzaron a tener problemas, los cuales “superaron”.

Durante el Festival de Cine de Cannes a finales de mayo se dijo que la pareja todavía estaba sobre una cuerda floja. Portman, de 41 años, estaba en la ciudad de la Riviera francesa promocionando la cinta Carmen sin Millepied . Eso sí, aprentemente estarían luchando por salvar su matrimonio.

“No se han separado y están tratando de resolver las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia”, aseguró una fuente a Page Six. “Ella es increíblemente reservada. Su mayor enfoque en este momento es proteger a los niños”, aseguró.

“Él sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone y mantenga unida a su familia. Natalie es increíblemente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad”, se reveló en PEOPLE.

El que trascendiera que Portman estaría luchando por salvar su matrimonio no fue bien recibido por los fans, quienes le piden que “salga de ahí”.

“A menudo, los tramposos volverán a hacer trampa. No puedo creer que engañó a Natalie Portman. Hermosa, inteligente, inteligente, rica. Y su amante no puede compararse con su esposa. Nunca entenderé a algunos hombres”; “Si ha tenido una aventura, deshazte de él, ¿cómo se puede confiar en alguien después de ser infiel?”; “Hacer trampa es una falta de carácter. Yo no lucharía por alguien así”; “Triste porque ella tiene que luchar por el matrimonio después de que ÉL la engaña y apuesto a que continúa con normalidad”; “El odio engaña cuando uno traiciona la confianza, la relación se va y se destruye x”; “Natalie sal de ahí porfavor, él no lo vale”, expresaron internautas en redes sociales.

El peligro de darle una segunda oportunidad a quien te fue infiel

Continuar una relación con alguien que te engañó puede ser un desafío. Sin embargo, muchas personas creen que la infidelidad de una pareja no debería significar automáticamente el final de una relación por lo que muchas veces se dan esa “segunda oportunidad”. La pregunta es ¿realmente puede funcionar una relación después de una traición?

Una infidelidad puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida, especialmente cuando viene de alguien a quien amas y en quien depositaste tu confianza.

La realidad es que el único culpable de una infidelidad es el infiel. Las relaciones son de dos y si bien todos cometemos errores, se deben trabajar en pareja para tomar la mejor decisión para ambas partes. La decisión de engañarte es únicamente del otro. No eres responsable de las decisiones del otro ni tampoco debes asumir que es tu tarea resolver el desastre que ocasionó.