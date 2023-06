“La dueña de su corazón”: Alejandro Sanz vuelve a la soltería y fans piden conquiste a Shakira

Alejandro Sanz no ha tenido la mejor temporada y es que hace apenas unos días declaró “no estar bien”. Sin dar mayor explicación, aseguró estar trabajando en para que pase la mala racha pues además, tiene una gira en puerta.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee en su primer mensaje.

Alejandro Sanz El mensaje con el que el español alertó a los fans (Twitter)

Tras la oleada de muestras de apoyo de los fans, el cantante envió un mensaje de agradecimiento.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino”, publicó.

Alejandro Sanz El mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo (Twitter)

Mucho se ha dicho de lo que podría tener mal al cantante y es que según el paparazzi Jordi Martin, habría sido víctima de una estafa que lo ha llevado a la bancarrota y la situación se habría generado a manos de un amigo. “Ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza quien le organizó su gira de hace un año y medio en Estados Unidos”, informó.

El sujeto en cuestión le habría exigido una cifra de 200 mil euros y tras una pelea legal, el español habría vendido una de sus propiedades en Miami. “Cuando acabó (la gira) tienen discrepancias y le reclama una cifra de 200 mil euros al cantante. Él se niega a pagarle y este exrepresentante lo demanda en la corte de Miami”, señaló.

Alejandro Sanz

Ahora ha trascendido que Sanz terminó su relación con Rachel Valdes

Luego de tres años de relación, el cantante y la artista habrían dado punto final debido a una crisis. Según la revista Hola, la ex pareja habría sacado todas sus pertenencias del espacio en el que estaban viviendo juntos.

Alejandro Sanz El cantante tiene una relación con Rachel Valdés (Instagram)

Mientras que la ex esposa de Alejandro, Raquel Perera sí se pronunció respecto a la tristeza que lo estaba atacando, no hubo rastro de Rachel Valdés, lo que levantó sospechas de que no estaban bien como pareja. “Al parecer no ha acompañado a Alejandro en su gira por Sudamérica y se ha quedado en Madrid. Aunque no han dejado de seguirse, sí de escribirse”, ha comentado la periodista Pilar Vidal.

Fuentes cercanas señalaron a la revista Hola que ambos ya llevaban un tiempo en crisis y que hubo un desgaste de la convivencia y la diferencia de ideas habrían detonado el noviazgo provocando que el artista tomara la decisión de romper.

Alejandro Sanz

Los fans reaccionaron a la ruptura, señalando que “el amor se acaba cuando el dinero falta”: “Cuando entra la pobreza, el amor sale por la ventana. Es raro las parejas que estamos para lo bueno y lo malo. Ánimo Alejandro”; “Cuando la ruina entra por la puerta...... el amor salta por la ventana???”; “Es verdad que cuando se acaba el dinero muchas veces se acaba el amor”; “No hay dinero, no hay amor”, se lee.

¿Shakira al rescate de Sanz?

Luego de la serie de mensajes que envió el intérprete de Corazón Partio, los fans no pudieron evitar mencionar a Shakira, su gran amiga que siempre ha estado para él.

Ahora, con la noticia de que terminó su relación con Rachel, de inmediato le recordaron que la colombiana sigue soltera y que es el momento perfecto para que estén juntos.

“Está enamorado de Shakira, el declaró que es su amor platónico, desde que hicieron la cordura y la tiene perdida,ahora que ella está libre volará a su lado...Y di no,tiempo al tiempo!”; “Shakira es la verdadera dueña de su corazón”; “Sea la pareja que tenga, su corazón siempre será de Shakira”; “Nunca me gustó Rachel para él. Él es un alma pura y merece una mujer que lo ame con esa sensibilidad. Que se quede con Shakira!!!!”, expresaron en redes sociales.