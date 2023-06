“Pobre bebé”: el sexy vestido con el que Cazzu presumió su ‘baby bump’ y la criticaron

Cazzu La cantante fue criticada por un sexy look que llevó (@cazzu / @nodal/Instagram)

Cazzu y Nodal están viviendo su amor al máximo, especialmente ahora que esperan a su primer hijo juntos.

A través de las redes la famosa pareja se muestra feliz, enamorada, y la cantante deja ver que las embarazadas también pueden lucir sexys con sus looks.

Cazzu nunca ha llevado un atuendo “aburrido” o anticuado, al contrario, ha optado po r looks sexys y modernos con vestidos, tops, faldas, imponiendo moda.

Sin embargo, no falta quien la critique por sus atuendos, y recientemente la atacaron por un atrevido vestido que llevó.

El sexy look con el que Cazzu dejó ver su ‘baby bump’ y la criticaron

Cazzu ha dejado claro que no le importa lo que digan de ella y es una embarazada que no teme en seguir presumiendo sus curvas y su lado sexy en esta etapa.

Recientemente la cantante presumió su ‘baby bump’ en un ajustado vestido blando, strapless, con abertura en la falda y pos muy sexy, dejando ver sus piernas y curvas.

La cantante llevó este vestido con unas maxi botas plateadas de brillos, y el cabello lo llevó recogido en una cola alta, luciendo hermosa y segura.

Pero, las críticas no tardaron en llegar. “Que vulgar está chica”, “No le llega ni a los talones a Belinda”, “el embarazo embellece a muchas, pero a ella nada que ver, que fea se ve”, “que vulgar y corriente esta mujer con sus looks”, “esta mujer no nos representa a las embarazadas”, y “pobre de ese bebé, como lo expone de forma tan corriente, de lo peor”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, también hubo quien la defendió y dijo que se ve hermosa. “Digan lo que digan ella es única y se ve hermosa”, “pocas embarazadas se ven tan bien como ella”, “amo cada uno de sus looks”, y “siempre se supera, se ve divina”.

Cazzu deja claro que ese es su estilo y no lo cambiará ni en su etapa de embarazo, y a quien no le guste, pues que no la siga ni la vea porque ella lo seguirá llevando.