No es Shakira pero Alejandro Sanz está respaldado por su ex esposa: asegura “está cansado”

Alejandro Sanz ha sido uno de los cantantes españoles más talentosos y queridos por el público, con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses en su haber.

Aunque suele ser muy hermético respecto a su vida privada, recientemente sorprendió al sincerarse respecto a un momento difícil por el que está pasando.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee.

Alejandro Sanz El mensaje con el que el español alertó a los fans (Twitter)

Las palabras de Sanz hicieron que muchos se preocuparan por él y de inmediato llenaron la publicación con mensajes de apoyo. Aunque algunos mencionaron a su gran amiga Shakira, a quien le pidieron que no lo dejara solo.

Alejandro Sanz

Tras unos días en silencio, el cantante se pronunció sobre la publicación que alertó todos y aseguró que aunque aún no está del todo bien, está luchando por mejorar y que la gira que tiene planeada sigue en pie.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino”, publicó.

Alejandro Sanz El mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo (Twitter)

Si bien Shakira no se ha pronunciado ni dado señales en las publicaciones de su amigo, sorprendió que Raquel Perera, su ex esposa, rompiera el silencio.

El mensaje de Raquel Perera a Alejandro Sanz

La ex esposa del famoso y madre de sus hijos, indicó en el programa ‘Espejo Público’ que ahora mismo Sanz está cansado y es algo normal entre tanto trabajo. Asímismo aseguró que “ha intentado ayudarlo”.

“Yo he intentado ayudarle en todo lo que podido. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado. Cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito y paras a descansar cuatro o cinco días te baja todo eso”.

Raquel Perera La ex esposa de Alejandro Sanz asegura estar lista para volver a amar (Instagram)

La psicóloga de profesión y ex product manager de Sanz aseguró que él es un ser humano con vulnerabilidades que “quiere compartir sus sentimientos”. Además aplaudió el hecho de reconcoer que necesita ayuda.

“Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Creo que también es importante que cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es importante ocuparte de algo que desconoces que existe. También me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo”.