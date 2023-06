Las revelaciones de Natti Natasha sobre Raphy Pina y la vida con su pequeña hija

Desde que Raphy Pina fue detenido, Natti Natasha ha tenido que enfrentarse a diversas situaciones sola, pues ha acompañado a su pareja en este complicado proceso.

Cabe resaltar que la reguetonera ha mostrado que está muy afectada por todo lo que ha vivido.

¿Qué dijo Natti Natasha?

Algo que llamó la atención fue que la artista tuvo una emotiva presentación en la pasada entrega de los “Latin American Music Awards”, pues interpretó el tema La falta que me haces”, mismo que le dedicó al padre de su hija.

“Por si me estás viendo Raphy, todos te amamos”, dijo Natti ante las cámaras, con los ojos llorosos y con el sentimiento a flor de piel.

Mientras que en una entrevista con “People en Español”, la artista confesó que fue un instante especial.

“Dije: ‘No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto’. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento”.

Natti se siente fuerte

Ella ha estado junto a su esposo en todo el proceso legal que ha enfrentado, y siempre se ha mostrado capaz de luchar.

“Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?’”, agregó la cantante.

¿Cuándo tiempo estará Raphy Pina en la cárcel?

Tras un proceso legal que tomó varios meses, el productor Raphy Pina fue sentenciado por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, por lo que deberá pasar 41 meses en prisión y tres años de libertad condicional.

Se encuentra en prisión desde mayo de 2022, por lo que todavía le queda tiempo por cumplir.

Mientras tanto Natti ha estado al cuidado de la hija que tienen en común, Vida Isabelle.