HBO Max: Conoce 5 series originales de la plataforma streaming que quizás no conocías

HBO Max puede presumir de ser el hogar de algunas de las series más populares y premiadas de la historia de la televisión.

Al pertenecer a HBO, su catálogo cuenta con leyendas del pasado como ‘The Wire’, ‘The Sopranos’, ‘Game Of Thrones’, entre otros. Mientras que en la actualidad ‘The Last Of Us’, ‘Euphoria’ y ‘Succession’ encabezan las series más importantes del mercado.

Sin embargo, esas narrativas envolventes, actuaciones de alto nivel y producción impecable también se encuentran en producciones originales de Max que quizás no son tan conocidas.

A continuación conoce 5 series originales de HBO Max que te transportarán a mundos fascinantes y te mantendrán enganchado desde el primer episodio.

Series originales de HBO Max poco conocidas

Vgly

VGLY es una serie que narra la historia de un joven que busca hacerse paso dentro de la música urbana en México, pero que tiene que enfrentar algunas situaciones propias de la industria, tales como las rivalidades que a veces surgen.

Gemelas transgéneros

La serie acompaña la vida de las hermanas brasileñas de 21 años, Mayla y Sofia, las primeras gemelas en el mundo en hacerse juntas la cirugía de reasignación sexual y las personas más jóvenes de Brasil en realizar el procedimiento

German Genius

German Genius es una serie cómica que se adentra en los entresijos de la industria del entretenimiento alemana, rompiendo las barreras, en busca de crear la mejor serie de comedia de todos los tiempos.

Escuela de Clones

La secundaria de clones no es una secundaria cualquiera, ya que en esta podemos encontrar los clones de las personalidades más conocidas históricamente en el mundo. Ellos conviven su juventud como si fueran adolescentes comunes. Hay, en la serie, una pequeña cadena amorosa (Juana de Arco ama a “Abi” y este a “Cleo” la cual tiene otro contendiente que es JFK), y además hay momentos de gracia y otros de problemas o conflictos.

La Vida Sexual de las Universitarias

Cuatro mujeres jóvenes deben aprender a convivir en la misma habitación y manejar su vida en libertad en el prestigioso campus de la universidad de Essex.