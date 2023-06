¿Buenas noticias? Protagonista de The Last of Us indicó cuando empezarán a grabar la segunda temporada

Protagonista de The Last of Us indicó cuando empezarán a grabar la segunda temporada Metro Ecuador

The Last of Us ha sido uno de los mayores éxitos televisivos en todo el mundo en este año, tanta es su fascinación que al acabar la temporada sus fans se preguntaron cuando podría salir su secuela. La protagonista Bella Ramsey (Ellie) indicó que la grabación de la segunda temporada empezará a finales de este año.

Con lo cual, debemos estar pacientes hasta que la serie pueda finalizar el rodaje y las post producción el cual se prevé que termine en 2025.

En una entrevista, la actriz declaró que: “Es más oscuro. Es realmente una historia sobre la venganza, y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional”. Esto despertaría la intriga en sus fanáticos debido a las sorpresas que brindaron en la primera temporada.

The Last of Us: Conoce a los personajes de la serie, sus historias y orígenes

The Last of Us es la serie de la que está hablando todo el mundo. La nueva joya de HBO Max, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, está adaptando fielmente en el live-action a los personajes del juego.

A continuación, detallaremos a cada uno de los personajes que han aparecido en los primeros tres episodios de la serie, incluyendo al protagonista Joel Miller. CNN compartió sus historias y orígenes.

Joel

El actor chileno Pedro Pascal interpreta a Joel Miller, protagonista del videojuego y la serie. Es uno de los sobrevivientes al principal brote de infecciones, que ocurrió el 26 de septiembre de 2003, el día en el que el personaje cumplía 36 años.

El personaje es nativo de Texas y tuvo a su hija Sarah de muy joven, pero tras la muerte de la pequeña la vida de Joel cambió. Su carácter es diferente, se vuelve un hombre más amargado y que parece no tener sentimientos.

Ellie

Bella Ramsey interpreta a Ellie Williams, la otra protagonista de The Last of Us. Es una adolescente que parece ser imnune a la infección por el Cordyceps y es una de las pocas personas que resiste a la enfermedad. Es irreverente y ha tenido que vivir a oscuras y en el encierro.