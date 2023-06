Esta condición cambió todo: ‘Samantha’ regresa a ‘Sex and the city’ y lo hace en sus términos

Los fans de ‘Sex and the city’ pedían a gritos la presencia de Kim Cattrall en el spin off And Just Like That… de HBO Max y aunque en un principio se dudaba de su participación ante su negativa de formar parte del icónico cuarteto finalmente se ha confirmado que Samantha Jones está de vuelta.

La mala relación de la actriz con su compañera Sarah Jessica Parker la llevó a tomar la decisión de no estar presente en los próximos proyectos y así lo hizo para la primera entrega de la nueva producción, aunque al parecer cambió de opinión pero puso sus propias condiciones.

Recordemos que And Just Like That... terminó con Carrie Bradshaw (Parker) enviandole un mensaje a su amiga para ir a tomar un cóctel, lo que emocionó a los espectadores y los dejó a la espera de la segunda entrega.

Así será el regreso de Kim Cattrall a ‘Sex and the city’

Aunque muchos esperan un regreso triunfal al ser uno de los personajes más queridos, lo cierto es que se tratará solo de un cameo donde entablará un conversación por teléfono con Carrie.

Y es que Kim aceptó volver a la serie que tantas alegrías y reconocimiento le dio por al menos 6 temporadas, pero sin interactuar con sus excompañeras, por lo que su regreso tiene letras minúsculas.

Cattrall habría filmado la escena en la que se le verá en marzo en Nueva York, por lo que por su corta participación no da cabida a un encuentro con Cynthia Nixon y Kristin Davis, ni tampoco con el creador Michael Patrick King.

Además, al ser una de las más sensuales y seductoras se encargó que fuera la diseñadora Patricia Field la encargada de realizar su despampanante look, al ser la responsable del imperio de la moda detrás del elenco desde el primer capítulo de la serie.

Para muchos espectadores era inconcebible continuar la serie sin su presencia al ser la atrevida y mejor amiga de Carrie, aunque en la vida real es totalmente todo lo contrario.

“Todo en mí dijo: ‘terminé’. Y no puedes ir en contra de ese sentimiento. Nunca quiero estar en un set y no querer estar allí”, llegó a decir Kim sobre su decisión de no volver, tras asegurar que nunca la contactaron para el reboot y que se enteró como todos los demás, cuando se estrenó.