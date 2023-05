“Está bueno reírse de los malos momentos”, Feid habla de su lado más humano

Sin duda, el éxito del reguetonero Feid es el resultado de años de trabajo, esfuerzo y talento echados a andar. Canciones como ‘Ginza’ de J Balvin, ‘Mamita’ de CNCO o ‘Rosa’ de Anitta, son algunos de los éxitos que ha tenido el colombiano sin ser protagonista.

Ahora, su carrera se ido transformando y ha logrado llegar a los corazones de millones de personas alrededor del mundo, llenando aforos y con miles de fans coreando sus canciones. Esto llevo a que Sprite volteara a verlo para hacerlo participe de su segunda temporada de LimeLight. Ferxxo aceptó, mostrando su versión más personal y real a sus fans.

El encargado de liderar el proyecto fue Ryan Tedder -cantante de OneRepublic- quien ofreció el mismo ritmo y tema a distintos artistas de diferentes partes del mundo -como Lexa, Cassper Nyovestm, Lay Zhang y Feid- para que realizaran un tema único e irrepetible, el cual, tenía como común denominador una sola cosa: dejar como legado una canción que fusionara distintas culturas del mundo.

Ferxxo decidió hablar de un tema, el cual, no había sacado a la luz pública: un accidente en moto y su mudanza a Miami. Ambas cosas dejaron como resultado el tema “MXfiX G5″. Publimetro habló en exclusiva con el cantautor colombiano desde Austin, Texas, una de las ciudades que visitó con su Ferxxo Nitro Jam Tour en Estados Unidos.

¿Qué representa para ti esta colaboración con Sprite?

-Bueno, esta colaboración con Sprite representa para mi algo muy especial, como una marca tan chimba, tan importante, como que culturalmente para muchos géneros, me haya puesto sobre la mesa, me haya permitido hacer una canción para hablar un tema muy personal mío, sobre el accidente, sobre mi mudanza a Miami. Toda la vuelta es muy especial porque todo el mundo tiene una visión de hacer ese tipo de campañas o de darle tantas alas a uno como artista, de hacer literalmente lo que uno crea más creativamente, como más positivo para el proyecto. Aparte, ¡Sprite es verde, huevón, entonces más chimba!.

¿Por qué consideras importantes los momentos de calor en tu vida?

-Para mi, los momentos de calor, esos momentos difíciles de mi vida son chimbas porque siempre, todo eso, trae cosas positivas. Una mala noche, un mal rato, una mala experiencia; caminar fuera de la zona de confort, incómodo, todo eso está bueno, está bonito. Está bueno reírse después de lo que pasó, o entender... pues, yo nunca pillo como que las cosas pasen como negativas, sino, que trata uno de sacarle las cosas positivas a lo malo. Qué pase para aprender y para seguir tirando para adelante, siempre todo eso es bueno.

¿Cómo ves el impacto que está generando la música latina?

-Lo veo muy, muy chimba. Cada vez es más grande, ya no son solamente las personas de Latinoamérica que quieren escuchar música en español o música latina, ya es alrededor del mundo. Creo que la gente de aquí en Estados Unidos, en Europa y en muchos otros continentes. Obviamente como que ya empiezan a sentirse identificados, ya hay cabezas con unos artistas que se conocen, pero definitivamente, la salsita que nosotros le ponemos a la música en Latinoamérica, se siente. No sé, el ritmo, las melodías que quizá son particulares o muy diferentes a lo que harán en Estados Unidos. Lo que sea pero impacta de una forma muy positiva. Antes era muy loco imaginarnos que un artista anglo con un artista latino. Ahora son cosas que pasan todo el tiempo, todos los viernes en las plataformas. Entonces, ¡qué chimba que eso siga creciendo más y más!

Feid (Cortesía)

¿Qué le dirías a todos los latinos que quieren llegar a ser igual de relevantes que tú?

-Les diría que trabajen mucho, qué hagan música, qué sean muy fieles a lo que son, a sus raíces, a lo que hayan trabajado y creído. Que no cambien ninguna forma de pensar o de ser. Nada, marica. Que sean muy fieles a lo que son, a lo que piensan, a la música que quieren hacer. Al final del día, si estamos hablando de música y de cualquiera de las artes, entre más original y más auténtico, más chimba. Entonces, para que no se vuelvan uno más del montón o algo más, creen su propio camino y camelleén por esa línea.

¿Qué significa para ti representar a Colombia y Latinoamérica en un proyecto tan grande?

-Significa mucho porque soy la cara de los latinos en esta campaña, en esta temporada de Sprite Limelight. Traté de hacerlo lo más chimba y lo más real, que conectara con mis fanáticos. No hablo mucho de estas cosas, como en mis entrevistas, ni nada. Es un momento muy especial, como que tener una canción que hable de cosas tan personales y tan dentro de mí, cosas que yo siento para que la gente siga conectando con mi ser, con mi persona, mi ser humano, como le quieran llamar. Yo digo que están muy bien representados.

¿Qué significa para Ferxxo ser escogido para tener esta oportunidad de trabajar con Ryan Tedder?

-Fue un momento muy especial. el hecho de que Ryan haya tomado de su tiempo para ir a visitarnos cuando estábamos haciendo nuestro disco en Los Ánfeles, hablar con él, compartir con él un rato, darse cuenta que era una persona súper chimba, súper relajada, súper sencillo. Fue muy bacano, quiero mandarle aquí un saludito también muy especial, que fue el que se encargó también de toda la producción de la canción, y él que hizo como la idea que era plasmada como teníamos en mente, pero siempre yo digo que es como uno normal y camellar como con esa gente que tiene tanto recorrido, que tiene tanta experiencia que ha abordado canciones y que el resultado sea una pieza así como muy íntima y muy especial para el fandom y para la familia, pa’ la mafia y pa’ todo el mundo.

Sobre la mudanza a Miami, nadie habla del costo personal y el sacrificio. ¿Cómo fue abrirte a esa transición en la canción?

-Eso fue difícil pero para que escuchen bien la canción, yo no hablo mucho de eso porque no me quejo de nada que me ha pasado, pero son momentos que uno tiene que vivir y qué es mejor que afrontarlos de la forma más positiva como sea, si fue difícil, si fue fácil, lo que sea todo el mundo tiene historia de vida muy diferentes. Pero escuchen el tema, para que vean qué tal fue. La canción habla de cómo fue la experiencia mía y cómo está haciendo la experiencia mía en este momento de mi carrera, en lo que estoy viviendo. Cómo fue de pasar a tener una gira por Latinoamérica a tener que suspenderla por el accidente que tuve en moto y cómo fue irme a Miami, que sí fue difícil, que pasó. De eso habla la canción.

¿Qué tal ha sido recorrer diferentes partes del mundo con el Ferxxo Nitro Jam?

-Es un sueño que tenemos todos desde hace mucho tiempo. Siempre lo hablamos, siempre lo comentamos entre nosotros. Qué es muy loco todo lo que sigue pasando, cómo sigue creciendo el proyecto cómo la gente se conecta, cómo nos podemos conectar con el público para que corren todos los temas, para que se vayan vestidos de verde, para que se hagan el bozo, para que se pongas las gafas, para todo. Eso es una locura. Yo digo que como fanático, que he seguido a muchos artistas durante toa mi vida y toda la vuelta, desde mi punto de vista como fan, me parece muy chimba lo que yo recibo del público, lo que hacen por mi, como se comportan en los ojos, en los venues, todo eso. ¡Es una experiencia muy bonita, huevón!.

¿Qué es lo que siempre te haz mantenido constante en todas tus etapas de vida?

-Mi familia es lo que siempre he mantenido constante, mi círculo, mis personas que están alrededor. Me sostengo mucho de mi mamá y mi papá, de mi hermanita. Para cualquier decisión que tengo que tomar hablo con ellos. Siempre ha sido así, desde que empecé a hacer música desde que estoy en el colegio. Todo el tiempo comento mucho con ellos, tengo una relación muy chimba, como de parceros más allá que sean mis papitos y mi hermana, siento que ese núcle me trae mucho a la Tierra, lo que tengo que hacer, lo que no debería de hacer. Tengo buenos consejeros.

El Ferxxo no para, ¿qué sigue para cerrar 2023?

-Seguimos en gira, apenas estamos en la mitad de la de Estados Unidos, va a salir mi álbum, pero nada. Síganme en mis redes sociales para que estén pendientes, no me pongan a decir eso por aquí, huevón. Sígan los videovlogs en @vacaxionesMorVelasquez, ¡jo a eso!