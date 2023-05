Ya ni recuerda sus canciones y está alejado de su hijo: así es la vida actual de Julio Iglesias

Julio Iglesias es uno de los artistas más exitosos del mundo y es que a lo largo de las décadas superó récords de ventas de discos. Sin embargo, su realidad es totalmente otra porque a los 79 años, su estado de salud se ha deteriorado.

Y es que los rumores han ido en aumento porque desde hace 3 años, el cantante español no ha sido visto en público. Ya desde 2019 renunciaba a los escenarios para vivir más tranquilo y dedicarse a descansar, generando actualmente preocupación en sus fans.

Así sería la vida de Julio Iglesias actualmente

De acuerdo con declaraciones de uno de sus amigos, Alberto Mateyko, su estado de salud sí es delicado, pero desconoce si es tan grave como especulan los rumores, pues se dice que está confinado a una silla de ruedas.

Habría empeorado gracias a una lesión en la columna vertebral cuando era joven, más su edad actual, que le generaron problemas de movilidad. A esto se le sumarían dificultades cognitivas, porque se dice que también tiene dificultades para recordar sus propias canciones.

“Julio Iglesias está retirado ya de los escenarios hace bastante tiempo por estos dolores que él viene sufriendo desde hace muchísimos años”, indicó la periodista Cora Debarbieri a Milenio.

Sobre el hijo de Julio Iglesias, Enrique, se sabe que hicieron las paces hace años, pero no son muy cercanos ya que este vive en Estados Unidos con su esposa e hijos. Asimismo, que se ha alejado de muchos de sus amigos, a los que ya no les contesta el teléfono y se encuentra viviendo en soledad.

En el pasado, los dos se pelearon porque el compositor y músico no vio con buenos ojos que su hijo le siguiera los pasos en el mundo de la música, en especial, porque lo hizo a sus espaldas por el rechazo que sentiría.

“No vas a poder conseguir nada sin mí. Julio escuchó el disco y estaba molesto. ‘Esto es un desastre, no me gusta nada’, decía. ‘No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender’. Pero, de repente, el disco empezó a vender”, declaró tiempo atrás Enrique Iglesias.