Alejandro Sanz deja otro mensaje de su depresión y famosos que lo apoyan: ¿también Shakira?

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más exitosos que ha formado una sólida carrera durante más de 30 años.

Sin embargo, aunque su vida parece ser feliz y perfecta, no lo es, y recientemente confesó que no vive un momento nada fácil.

A través de su Twitter, el cantante reveló que no estaba bien, dejando ver que pasa por una depresión y que quizás muchos podían sentirse identificados con él.

Te recomendamos: Alejandro Sanz: él es su guapo hijo de 20 años que nació de una infidelidad y triunfa en la música

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, destacó.

Y, además, explicó que estaba trabajando en él mismo para superar esta dura etapa. “A veces no quiero ni estar (en el escenario). Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así”, dijo.

Esto alertó y preocupó mucho a sus fans, pero recientemente reapareció en las redes y dejó saber que el cariño recibido lo ha hecho sentir mejor.

Alejandro Sanz reaparece en medio de su depresión y recibe el apoyo de estos famosos

Alejandro Sanz retomó sus redes y a través de su Twitter dio una actualización sobre cómo se siente tras haber confesado que pasaba por un mal momento.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, explicó.

Contigo🙏🏻💖🙏🏻💖 — Ednita Nazario (@EdnitaNazario) May 30, 2023

Ante esto, recibió todo el apoyo de muchos famosos y sus fans como la cantante Ednita Nazario quien le escribió “contigo” y el artista musical Taao Kross le dijo “la felicidad es un final de tarde escuchándote en directo. Te necesitamos cerca Alejandro. Sal ahí y cómete el mundo. Abrazo gigante”.

Te recomendamos: 4 fotos de Alejandro Sanz y Shakira que enloquecen a los fans: “serían la mejor pareja”

En la primera publicación famosas como Ana Brenda y Paty Cantú también le mostraron su apoyo y le hicieron saber que no estaba solo.

En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como… — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) May 27, 2023

Sin embargo, muchos se preguntan por qué aún Shakira no le deja ninguna muestra de apoyo y amor de forma pública, así como él lo ha hecho con ella, y sus fans están molestos.