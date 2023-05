Maribel Guardia llega a los 64 años sin Julián y su nuera trata de aliviarle su dolor

La desgracia tocó las puertas de la vida de la actriz Maribel Guardia el pasado 9 de abril cuando, tras salir de un show que ofrecía, su esposo Mario Chacón le informó la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo Julián Figueroa acababa de morir. Un infarto le apagó los sueños a los 27 años.

El también cantante fue hallado sin vida en su cuarto por su esposa Imelda Garza-Tuñón, con quien compartió desde el 2017 y tuvo un niño. Ella misma contó, días después de la fatídica noche, que los tres estaban viendo una película, pero él decidió irse a recostar un rato en el cuarto de videojuegos, mas al pasar mucho tiempo fue a ver si todo estaba bien, pero encontró fue dolor.

Julián Figueroa Maribel Guardia cumpleaños en ausencia de su único hijo.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. (...) Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”, contó la joven viuda.

Chacón fue el primero en enterarse. Él esperó que Maribel terminara la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” y que cenara para decirle. Ella se derrumbó. Fue una noticia que impactó a todo el mundo del espectáculo.

Maribel a los pocos días volvió a “las tablas” y fue recibida con aplausos por sus compañeros y seguidores, quienes le han tendido todo el apoyo. Mientras que su nuera se encarga de darle un rayito de luz a su vida a dejarla compartir con José Julián, su nieto de seis años, quien nació el mismo día que su padre, un 2 de mayo.

Un cumpleaños nada feliz

Ya han pasado casi dos meses desde este desgarrador episodio, y ahora le tocó a Maribel pasar el peor cumpleaños de su vida. Este lunes 29 de mayo, la actriz debería soplar las 64 velas al lado de su único hijo, pero su desconsolada ausencia la tiene en un túnel sin señas de una luz.

Contó el pasado sábado 27 de mayo que cada año, Julián llegaba a las 12:00 am en punto con rosas y un regalo para ella, mientras que con su guitarra le obsequiaba su melodiosa voz. “Estoy colgada de la mano de Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. (...) Pero estás fechas me parten el corazón”, escribió la histrionisa en su cuenta de Instagram.

Maribel Guardia y su nuera La nuera de Maribel Guardia, Imelda Garza-Tuñón trata de darle ánimos en su cumpleaños.

Hoy, 29 de mayo, su nuera trató de levantarle el ánimo con una dedicatoria con una música bastante movida: “Feliz cumpleaños tía 💙💙💙 te quiero mucho, gracias por siempre estar, vamos a pasarla bomba 😎😎 @maribelguardia”, le expresó en la misma red social.

Maribel le prometió a todos, pero en especial a ella misma, que saldrá adelante.