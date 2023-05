“La peor amiga”, critican a Shakira por no dedicarle un mensaje a Alejandro Sanz en medio de su depresión

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más famosos y exitosos que a sus 54 años sigue triunfando llevando su música a cada rincón y parecía tener una vida feliz.

Sin embargo, el pasado viernes sorprendió al hacer una confesión en sus redes sociales, dejando ver que pasa por una depresión y necesita la ayuda y toda la comprensión posible.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano” , fue parte del mensaje del cantante.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Sin embargo, destacó que seguirá con sus conciertos y está “trabajando” para que se le pase y sentirse mejor.

“Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Se que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, concluyó.

Esto preocupó mucho a sus fans e incluso a otros famosos, quienes le mostraron su apoyo y amistad, pero la ausencia de una de sus mejores amigas molestó a muchos, y se trata de Shakira.

Critican a Shakira por no dedicarle mensaje de apoyo a Alejandro Sanz tras confesar que está mal

Shakira y Alejandro Sanz tienen una relación de amistad de más de 15 años y hasta han llegado a emparejarlos, asegurando que existe amor entre ellos.

De hecho, desde que se separó de Piqué, le han pedido al cantante que se case con la colombiana, pues sería un gran novio, el que ella se merece.

Constantemente se dejan mensajes de amor y amistad en las redes, demostrando lo mucho que se quieren, pero luego que Alejandro Sanz publicara este mensaje alarmante, la colombiana no le ha dedicado ni un mensaje y esto ha molestado a muchos.

“La peor amiga, él siempre está para ella, y ella ni la hora le da”, “se nota que lo usa para cuando quiere y le interesa”, “al menos un mensajito espere que Shakira le dejara”, “él la apoyó tras todo lo de Piqué y ahora que la necesita, ella ni sus luces”, y “con amigas así, ni para que enemigas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

De hecho, Shakira ha publicado fotos y videos cantando y reunida con Bizarrap, pero aún no se ha referido a su gran amigo, mientras sus fans le siguen pidiendo que lo haga.