Jennifer Lopez coquetea con otro hombre frente a Ben Affleck y en las redes lo aconsejan: “Sal de ahí soldado”

Las distintas críticas han puesto en el ojo del huracán a la cantante, artista y empresaria Jennifer López, pues en redes sociales se filtró un video en el que se puede ver como le lanza una mirada a un DJ, casi coqueteando, aunque Ben Affleck estaba a su lado.

JLó en modo coqueta con un DJ

“¿Será su próxima víctima?”, es el título con el que se difundió el video a través de la cuenta de TikTok @omgchismes. Ademas, el material audiovisual también se hizo viral en otras cuentas donde se han encargado de atacar a la actriz de “Selena” y “Marry me”.

“Aquí todos vimos lo mismo: su próxima ‘visstima’”, “cómo dijo ‘El chavo del ocho’: ‘disimula, mula’”, “Ben (Affleck) con cara de qué bueno que ya me encontró reemplazo” y “¡le cerró el ojo!”, son algunos de los comentarios que se leen en contra de Jennifer López.

El video fue grabado en durante el estreno de “The Mother”, largometraje que protagoniza “La Diva del Bronx” con Gael García Bernal y Joseph Fiennes, quien es el hermano pequeño de Ralph Fiennes, con quien JLo trabajó en “Sueños de amor”.

Al tratarse de un evento importante, Jennifer López estuvo acompañada de su esposo, Ben Affleck, quien con orgullo estuvo al lado de la intérprete de “Jenny From The Block” “Dear Ben”. No obstante, el video puso a un lado esto, ya que la actriz estaba disfrutando de la música y de repente se volteó a ver a un DJ, a quien le hizo una mirada “pícara”.

Incluso el DJ se empezó a reír y sentir nervioso, lo que se tradujo a una mayor curiosidad, y para completar, JLo estaba al lado de su esposo, Ben Affleck, quien la miró e igual se empezó a reír.

El evento tuvo lugar el 10 de mayo, en Los Ángeles, California.