¡Misión Imposible! Estas serían las razones por las que Shakira habría rechazado las pretensiones de Tom Cruise

Tal parece que Tom Cruise jamás se había cruzado con una misión tan imposible, como la de conquistar a la cantante colombiana más mediática del último año, Shakira.

Fue durante el pasado evento de la Fórmula 1, que ambos rostros fueron captados en video teniendo lo que parecía ser una muy amena conversación que se hizo viral en las redes sociales, y la cual se volvió centro de toda una ola de rumores que apuntaban que Shakira podía estar intentando rehacer su vida y evaluando darse una oportunidad con el actor.

Sin embargo, aunque fueron muchas las presunciones de acercamiento que surgieron entre la reconocida estrella de Hollywood y la barranquillera, los medios españoles ya se han encargado de echar por tierra cualquier posibilidad de amor entre ellos, tras revelar la postura que habría adquirido Shakira ante estas pretensiones.

De acuerdo con la información que recoge el portal ´El Mundo´ la intérprete de ´Acróstico´ habría puesto un pare a la celebridad tras notar sus verdaderas intenciones, pues el citado medio apunta que Tom Cruise se habría ido con toda su artillería de galantería para conquistar a la colombiana, pero esta no le correspondió por dos poderosas razones, sus hijos, Sasha y Milan, en las mismas líneas de su reseña, este medio también aseguró que Shakira fue totalmente frontal con el actor, al decirle a Tom que también se encontraba aún superando su duelo con quien fue su pareja por más de 10 años, Gerard Piqué.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, escribió el portal, citando a una fuente allegada a la cantante.