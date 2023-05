Mientras acusan a Carlos Vives de ‘traicionar’ a Shakira, Alejandro Sanz demuestra ser el más fiel

Gerard Piqué volvió a hacer de las suyas con una nueva fotografía al lado de Clara Chia el fin de semana. Ante algunos, la imagen ya no sorprendió por tratarse de “un berrinche más” del ex futbolitsa y aunque en ese momento se llenó de burlas, causó indignación en cuanto un famoso inesperado le dio like.

Y es que fue Carlos Vives quien le dio ‘me gusta’ a la imagen, desatando una oleada de críticas. Ante los fans, el intérprete de Carito había traicionado a su gran amiga Shakira con tal acción.

El colombiano no tuvo escapatoria pues de inmediato los pantallazos circularon en las redes sociales desatando comentarios como: “Ni Judas se atrevió a tanto”.

Carlos Vives El cantante le dio like a una foto de Piqué (Twitter)

“Yo siempre he dicho que Carlos Vives no es una persona de fiar, lo veo en sus ojos”; “Carlos vives siempre le ha tenido envidia a Shakira. No tengo pruebas pero tampoco dudas”; “Judas pasó y le dijo :’cómo te atreves a hacer eso’”.

Aunque algunos salieron en defensa del cantante diciendo que quizá “se le escapó sin querer”, otros hicieron mención de un amigo que “jamás le haría eso a Shakira”: Alejandro Sanz.

Carlos Vives El colombiano fue llamado "Judas" por darle like a una foto de Piqué (Twitter)

Alejandro Sanz el amigo más fiel e incondicional de Shakira

Shakira está viviendo su mejor momento desde que dejó Barcelona para establecerse en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan. Aunque la ruptura con Piqué no ha sido fácil, la colombiana se ha enfocado en su carrera, cosechando nuevos éxitos. Asimismo, ha contado con el apoyo de sus seres queridos, entre ellos, Alejandro Sanz.

Ante algunos, él ha sido quien más ha demostrado estar al pie del cañón con ella, mostrando siempre su apoyo. Ya sea que comente las publicaciones de Shaki o que viaje hasta el otro lado del mundo para estar con ella en sus momentos especiales, el español no la abandona.

“Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el cantante español en una publicación en redes sociales cuando fue cumpleaños de Shakira.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

Ante los fans, la relación de Shakira y Alejandro Sanz va más allá de una buena amistad, teorizando que entre ellos sí hubo amor y que incluso son almas gemelas. Se conocieron en 2000, cuando ambos se encontraban en un punto importante de sus respectivas carreras y desde entonces han sido inseparables.

La admiración del uno por el otro era tan grande que en 2005 decidieron colaborar juntos para lanzar la canción La Tortura, la cual se convirtió en un éxito rotundo. Quizá ambos tomaron caminos separados pero de alguna forma u otra, siempre han estado conectados.

Shakira Shakira le dedicó un amoroso mensaje a Alejandro Sanz en su cumpleaños (@shakira/Instagram)

“Tengo una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que suceden muy de vez en cuando, pero que siempre espero con un cristal en el ojo para que no se me escape nada, es una de esas amigas que sólo con su cercanía me cambia el ph del alma, y si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella, ya saben que no soy de darme por vencido, así que a pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí, les presento a mi planeta favorito: Shakira”, dijo Sanz durante un concierto.