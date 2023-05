La peor traición de Carlos Vives que aún lo persigue: y no, no fue darle like a la foto de Piqué

Gerard Piqué publicó una nueva fotografía al lado de Clara Chia el fin de semana, desatando una lluvia de burlas entre los fans de Shakira que considera “ya no sorprende” por tratarse de “un berrinche más”. Sin embargo, lo que causó más indignación fue el inesperado le dio like de uno de los mejores amigos de la barranquillera: Carlos Vives.

El cantautor fue quien le dio ‘me gusta’ a la imagen del ex futbolista, lo que lo llevó a ser señalado como “traidor”. Aunque algunos defendieron que pudo tratarse de un “error de dedo”, otros insistieron en decir que “ni Judas se atrevió a tanto”.

Carlos Vives El cantante le dio like a una foto de Piqué (Twitter)

“Yo siempre he dicho que Carlos Vives no es una persona de fiar, lo veo en sus ojos”; “Carlos vives siempre le ha tenido envidia a Shakira. No tengo pruebas pero tampoco dudas”; “Judas pasó y le dijo :’cómo te atreves a hacer eso’”, se lee en redes sociales.

Además otros mencionaron que Alejandro Sanz “jamás le haría eso a Shakira” y le recordaron a Carlos Vives la vez que cometió una traición”mucho peor”.

Los fans no perdonan la traición de Carlos Vives a su madre y hermano

“Q se puede esperar de una persona q saca a su madre y a su hermano y lo deja en en la calle así es Carlos vives”; “Que se puede esperar si traicionó a su propia madre y hermano”; “Hummm si traicionó a la mamá y el hermano ¿Que se puede esperar que haga con alguien que ni lleva su sangre?”, expresaron fans en redes sociales.

Carlos Vives El colombiano tuvo una disputa con su hermano hace unos años (Instagram)

Una fuerte controversia ha existido alrededor de Carlos Vives y su hermano desde hace años y es que ambos mantienen una pésima relación. Todo comenzó cuando a finales de 2021 Guillermo Vives anunció su retiro de la sociedad que habían formado con Gaira, un restaurante-bar ubicado en una exclusiva zona al norte de Bogotá.

Los hermanos no quedaron en los mejores términos, pues en redes sociales y medios de comunicación, hablaron de narcisismo y egos que habrían llevado a su separación definitiva.

Carlos Vives El cantautor tuvo una disputa con su hermano por un negocio (Instagram)

“Carlos, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”, dijo el Guillermo en aquel entonces.

El restaurante comenzó a funcionar en 1998, cuando ‘Guillo’ (actor y chef), empezó a impulsarlo junto a su madre y con el paso de los años, se convirtió en uno de los más importantes de la región.

Para 2008, Claudia Helena, esposa de Carlos Vives, propuso realizar una ampliación para la que hizo una inversión y préstamo a Guillo e hizo firmar unos pagarés.

En junio de 2021, fuentes cercanas revelaron a TV Notas que “quien metió la discordia fue Claudia Elena Vásquez, la esposa de Carlos, porque, aunque no era socia, opinaba sobre el negocio familiar y vio la forma de quedarse con él”.