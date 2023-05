¡Esta historia continuará! Alejandra Jaramillo y Beta Mejía refuerzan rumores de noviazgo (Fotos)

Esta historia de amor pica y se extiende, Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt, la pareja que tiene al Ecuador entero sacando cuentas, comparando manicure, viendo similitudes de facciones corporales y de exteriores de restaurantes, volvió a generar contenido para las parrillas de temática de los programas de farándula.

Unas recientes historias de Instagram publicadas por el ex participante del Desafío Súper Humanos 2018 y también campeón de Crossfit, encendieron la llama de la polémica dando refuerzo a un hecho que ya todos dan por sentado, el noviazgo de la ´ Caramelo´ con el también conocido en redes sociales como ´Beta´.

La filtración del controversial video donde la ecuatoriana y el colombiano se dejan ver dándose un cariñoso beso en medio de un concierto, habría sido la prueba reina que los habría delatado, tras estas imágenes, no ha habido un solo espacio de entretenimiento en el Ecuador, que no haya mencionado a Alejandra en sus espacios, y aunque la pareja aún no da el pase ni el comunicado oficial , no dejan de dar pistas de su relación o acercamientos, por medio de sus cuentas de Instagram.

Captura de historia de Instagram de Beta

Captura de historia de Instagram de Beta

Captura de historia de Instagram de Beta

En las fracciones de segundo que corren en la historia difundida por el influencer colombiano, donde presume de una sorpresa que le fue organizada por sus amigos, se puede ver como a tan solo segundos de pasar a la siguiente imagen, entra en escena una mujer que es clara-mente identificable, Alejandra Jaramillo, quien puede verse como se le acerca y de manera muy afectuosa toma a ´Beta´ Mejía de la cabeza para plantarle un beso, que lamentablemente no se alcanza a ver del todo, debido a un asistente que roba un imprudente protagonismo en la toma, sin embargo, la historia sigue gritando y reafirmando a los cuatro vientos, que los presuntos novios continúan compartiendo juntos.