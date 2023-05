¡Adiós, Anuel AA! Las pruebas de que Yailín tendría un romance con el rapero Tekashi 6ix9ine

Todo parece indicar que Yailín se encuentra rehaciendo su vida, pues luego de su separación de Anuel AA, ahora la influencer ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

De acuerdo con algunos rumores, la también cantante estaría iniciando una nueva relación con el rapero Tekashi 6ix9ine. Aquí te compartimos los detalles.

Todo lo que se sabe del nuevo romance de Yailín

De acuerdo con información revelada por el periodista Jordi Martin, en su canal de YouTube, la artista estaría comenzando una nueva historia con el rapero.

El comunicador aseguró que diversos testimonios señalan que la influencer habría estado con el artista en un hotel de Santo Domingo, en República Dominicana.

Las declaraciones de Jordi se confirmarían con una entrevista que concedió Tekashi 6ix9ine, en la que confesó estar enamorado de una famosa.

“Tengo una que me gusta mucho, pero no me hace caso... Me dice que soy un bobo, que tiene marido y es duro también, pero yo estoy más duro, yo le dije que no es competencia y lo que él gaste yo gasto más. Dice que está feliz”, declaró el cantante.

Un detalle que algunos fans han señalado es que, posiblemente, Anuel no estaría contento con el romance de su expareja, pues por mucho tiempo ha mantenido una rivalidad con Tekashi.

¿Quién es Tekashi 6ix9ine?

Daniel Hernandez, conocido por su nombre artístico 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine, es un rapero, cantante y compositor estadounidense.

Se caracteriza por su agresiva forma de rapear, su distintivo pelo teñido de arcoíris y sus extensos tatuajes.

Además, ha tenido una polémica vida, la cual ha sido marcada por vrias peleas con otros artistas, y con graves problemas judiciales.

Entre sus éxitos destaca “GOOBA”, la cual ha roto el récord de YouTube, pues se ha convertido en el video más visto en un lapso de un día.