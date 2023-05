Pese a las críticas, Cazzu se volvió el salvavidas de Nodal y así lo ayudó en su peor momento

Christian Nodal vivió un tormentoso 2022 luego de romper su compromiso con Belinda de la peor manera al ventilar detalles de lo que su fue relación y cambiar por completo su apariencia con distintos tonos de cabello y tatuajes en todo su rostro, lo que hicieron que fuera objeto de burlas y memes en redes sociales.

Sin embargo, meses después volvió a ser señalado pero no por su apariencia sino por su nuevo amor al ser captado junto a la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, compartiendo durante salidas románticas. Muchos emitieron juicios de opinión al considerar que era muy pronto para estar enamorad, por lo que aseguraban que no dudarían mucho como pareja.

Pero ahora ellos han callado a todos los que no creyeron en su romance no solo porque próximamente se convertirán en padres de su primer hijo juntos, sino por los detalles que ha revelado Nodal del amor que siente por la madre de su hija.

Así ayudó Cazzu a Nodal en su peor momento

El intérprete de ‘Quédate’ ha ofrecido algunas entrevistas tras sus últimos proyectos musicales donde ha aprovechado para dar detalles de su nueva etapa y también sobre su romance con Cazzu, de la cual ha hablado como nunca antes.

Nodal se encuentra plenamente enamorado y ha expresado que ha sido la trapera quien lo ayudó a ponerse en contacto con una psicólogo ante lo familiarizados que están los argentinos con asistir a terapia, por lo que fue ella quien lo ayudó a salir de los problemas que le dejaron su ruptura con Belinda.

"Nunca se rindan con una Argentina" — Christian Nodal hablando sobre "Cazzualidades". pic.twitter.com/76Erd6D5mP — Christian Nodal (@NodalEncantada) May 21, 2023

Aunque no lo detalló de tal manera, muchos le recordaron esta oscura etapa y hay quienes aseguran que Cazzu es la mujer indicada para su vida. Sus palabras se dieron mientras revelaba lo difícil que fue conquistar ante los desromantizadas que están las mujeres argentinas.

“Tienen desromantizadas muchas cosas, van mucho a terapia, no sólo es que se dejen envolver, son muy inteligentes. mi único consejo es que no se rindan. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito”, dijo.

Fue en ese contexto que detalló que la cantante lo puso en contacto con una psicóloga.

“Ella me ayudó mucho, me llevó con una psicóloga y todo eso, fue un proceso bonito”, recalcó.