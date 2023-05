¡Más juntos que nunca! El emotivo mensaje de la esposa de Daniel Noboa tras anunciarse candidato a la presidencia de Ecuador

“Mi corazón lleno de orgullo”, así se refirió Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, tras anunciar su candidatura a la presidencia de Ecuador.

El anuncio se acompañó con una foto de ambos, donde la empresaria expresó lo que sentía ante tal decisión:

“Hoy es un día especial, mi esposo anunció oficialmente su candidatura para la presidencia (de Ecuador). Lo único que puedo decirles es que siento mi corazón lleno de orgullo, porque lo conozco y admiro como a nadie. He visto su esfuerzo, amor, dedicación y sacrificio desde el inicio de esta etapa y aunque sabemos que no es un camino fácil, verlo me hace sentir feliz y segura de la decisión que está tomando. Hoy más juntos que nunca”, fue su mensaje en redes sociales.

Ante esto, sus seguidores mostraron su respaldo al trabajo que ha desempeñado Daniel Noboa en su accionar político, de igual forma a Lavinia por ser parte de esta decisión.

Para el lanzamiento de su campaña, hicieron una sesión de fotos con los colores de ADN, Movimiento Acción Democrática Nacional, con el que aspira a inscribir su candidatura. Parte de esta producción fue su madre, Annabella Azín, quien también acompañó activamente a su esposo Álvaro Noboa en sus campañas electorales.

Sesión fotográfica ADN Lavinia Valbonesi, Daniel Noboa y Anabella Azin. (Cortesía)

¿Quién es Daniel Noboa en la política?

Daniel Noboa, de 36 años, fue asambleísta por la Provincia de Santa Elena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el último periodo de la Asamblea Nacional.

Desde los 18 años, Noboa Azin fundó su primera empresa “DNA Entertainment Group” dedicada a la organización de eventos. Luego empezó a trabajar en “Corporación Noboa”, llegando a ocupar el puesto de Director Naviero más joven de la historia de la compañía, según reseña su sitio web oficial.

Fue Director Comercial hasta junio del 2018 y su tarea principal era supervisar la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios y el control de la empresa para ser marca ecuatoriana orgullosamente representada en el mundo.

En política, su último cargo fue el de asambleísta por la Provincia de Santa Elena.

En lo académico, en 2010 recibió su titulo en “Administración de Negocios” en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business).

Continuó su carrera especializándose en tres maestrías: en 2019 en “Administración de Negocios y Administración Pública” en el Kellogg School of Managment, en 2020 en La Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en “Comunicación Política y Gobernanza (Master’s in Political Communication and Strategic Governance) en The George Washington University.

¿Quién es Lavinia Valbonesi?

Es la esposa de Daniel Noboa con quien tienen un hijo llamado como su abuelo, Álvaro Noboa. Es empresaria y es experta nutrición & fitness.