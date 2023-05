Lo que nunca hizo con Shakira: así sería la soñada boda de Clara Chía con Gerard Piqué

Mientras se mantiene en el ojo del huracán, a Gerard Piqué parece importarle poco lo que puedan decir de él y su actual pareja, Clara Chía Martí, tanto que, hasta el momento, ya posteó dos fotos que hace oficial su noviazgo con la joven de 24 años con la que habría tenido un romance mientras aún estaba con Shakira.

Por lo pronto, Shakira y Piqué tratan de seguir su vida mientras una parece una estrella en ascenso, recuperando lo que ‘alguna vez perdió’ cuando decidió mudarse a Barcelona junto al ex defensa, es así que poco a poco no solo ha ido acumulando éxitos con el lanzamiento de sus temas musicales con otras promesas de la música, sino tomando un nuevo aire y respiro junto a sus entrañables amigos como Juan Luis Guerra y Emilio Estefan.

Shakira y Emilio Estefan Instagram: @emilioestefanjr (Instagram: @emilioestefanjr)

Pero tal parece que la relación de Gerard Piqué y Clara Chía también va viento en popa, pues pese a la serie de desencuentros que el ex defensa ha tenido con medios y fanáticos de la colombiana, él ha buscado mantenerse sereno y vivir su amor al máximo, consintiendo a su novia.

Tanto que el 19 de abril, el día del cumpleaños de la joven, tuvieron un romántico viaje a Abu Dabi, además de regalarle otros lujos a su actual novia, pero esta vez se dice que haría lo que nunca con Shakira ¿casarse?

Piqué tendría en planes de boda con Clara Chía Martí

Parece que la pareja estaría a punto de dar un nuevo paso en su relación y es que poco parece importarles los comentarios que la gente haga, tanto que el futbolista acaba de postear una nueva foto con Clara Chía en medio de la polémica por el lanzamiento de ‘Acróstico’.

Fue el medio de comunicación Vanitatis, quien aseguró que el viernes pasado, Clara Chía Martí, fueron vistos en la lujosa joyería ‘Rabat’, ubicada en el Paseo de Gracia en Barcelona, donde una conversación con una de las vendedoras del lugar, desató sospechas de una posible boda, pues les habrían preguntado por un anillo que compró en el pasado a lo que Piqué contestó: “Se lo están arreglando ya”.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

De ser cierto, estaría sucediendo algo que nunca el ex futbolista nunca hizo con Shakira, pues, a diferencia de la joven de 24 años, la colombiana confesó para una entrevista en CBS realizada en 2020:

“A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia” y añadió: “Es como una pequeña fruta prohibida”.

Shakira y Piqué Instagram: @tubellavidaa (Instagram: @tubellavidaa)

Así sería la boda soñada de Clara Chía Martí con Gerard Piqué

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, la boda entre Clara Chía y Piqué sería todo, menos un magno evento como algunos de los enlaces matrimoniales que ya vivieron otros famosos, donde el lujo y los invitados es lo que abunda.

Como hemos visto, Clara Chía tiene se ha caracterizado por su hermetismo, manteniendo en privado muchos aspectos de su vida, y su posible boda con el futbolista brillaría por lo mismo, pues fue la periodista Mónica Vergara quien dio más detalles al respecto revelando las intenciones de la novia de Piqué, quien buscaría una fiesta íntima y muy familiar.

“Hablaron, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que sea algo muy íntimo, privado y familiar, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia”.